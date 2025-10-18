    Šprint nedokončili oba McLareny, zrazili sa už v prvej zákrute. Z víťazstva sa radoval Verstappen

    Zrážka obcoh pilotov McLarenu počas šprintu.
    Zrážka obcoh pilotov McLarenu počas šprintu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. okt 2025 o 20:46
    Druhý skončil Brit George Russell.

    Formula 1 2025 - Veľká cena USA

    Výsledky šprintu (19 kôl):

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull


    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,395 s

    3.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 0,791 s

    4.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 1,224 s

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 1,825 s

    6.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    + 2,576 s

    7.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Racing Bulls

    + 2,976 s

    8.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 4,147 s

    9.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 4,804 s

    10. 

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    + 5,126 s

    AUSTIN. Max Verstappen vyhral šprint na VC USA seriálu formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol Brit George Russell na Mercedese, tretí skončil Španiel Carlos Sainz na Williamse.

    Líder priebežného poradia Austrálčan Oscar Piastri na McLarene preteky nedokončil, keď už v prvom kole doplatil na kolíziu s tímovým kolegom Britom Landom Norrisom, ktorý musel takisto odstúpiť.

    VIDEO: Kolízia v prvej zákrute

    Verstappen si triumfom upevnil priebežné 3. miesto v celkovom poradí. Piastri má na prvom mieste naďalej 22-bodový náskok pred priebežne druhým Norrisom. Veľká cena USA je na programe v nedeľu od 21.00 SELČ.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    dnes 20:46
