Šprint nedokončili oba McLareny, zrazili sa už v prvej zákrute. Z víťazstva sa radoval Verstappen

Formula 1 2025 - Veľká cena USA
Výsledky šprintu (19 kôl):
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,395 s
3.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 0,791 s
4.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 1,224 s
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 1,825 s
6.
Alex Albon
Thajsko
Williams
+ 2,576 s
7.
Júki Cunoda
Japonsko
Racing Bulls
+ 2,976 s
8.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 4,147 s
9.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+ 4,804 s
10.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+ 5,126 s
AUSTIN. Max Verstappen vyhral šprint na VC USA seriálu formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol Brit George Russell na Mercedese, tretí skončil Španiel Carlos Sainz na Williamse.
Líder priebežného poradia Austrálčan Oscar Piastri na McLarene preteky nedokončil, keď už v prvom kole doplatil na kolíziu s tímovým kolegom Britom Landom Norrisom, ktorý musel takisto odstúpiť.
VIDEO: Kolízia v prvej zákrute
Verstappen si triumfom upevnil priebežné 3. miesto v celkovom poradí. Piastri má na prvom mieste naďalej 22-bodový náskok pred priebežne druhým Norrisom. Veľká cena USA je na programe v nedeľu od 21.00 SELČ.