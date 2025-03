Hamilton zostal po zisku pole position zaskočený. Naozaj? ozvalo sa vo vysielačke Ferrari

Sedemnásobný majster sveta, ktorý prestúpil z Mercedesu so 105 víťazstvami a 104 pole positions na svojom konte, prekonal aj rekord okruhu v Šanghaji a zabezpečil si prvé miesto v sobotňajších šprintových pretekoch.

Na otázku, či je to zlomový bod, aj keď sa šprintérske pole position nepočítajú do počtu pole position, Hamilton povedal, že to bolo nečakané a bol šokovaný.

Hamilton: Som trochu zaskočený

Jeho prvá reakcia cez tímovú vysielačku bola "naozaj?", po ktorej nasledoval smiech.

"Som trochu zaskočený," povedal po tom, čo porazil Maxa Verstappena z Red Bullu a to len o 0,018 sekundy.

"Nevedel som, kedy sa dostaneme na túto pozíciu," dodal Brit, ktorý si musel zvyknúť na nový spôsob práce vo Ferrari.

"Po minulom víkende to bol ťažký začiatok týždňa. Prišli sme sem s agresívnym prístupom a túžbou vstúpiť do víkendu naplno a dostať auto do skvelej formy," pokračoval.