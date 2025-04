Hamilton vyjadril plnú dôveru Ferrari. Verím im na sto percent, vravel

"Tomuto tímu verím absolútne na 100 percent," dodal 40-ročný Brit, ktorý do tímu prišiel v januári z Mercedesu.

"Na začiatku roka to bol, samozrejme, obrovský humbuk. Neviem, či všetci očakávali, že budeme vyhrávať od prvých pretekov a hneď v prvom roku získame titul šampióna," dodal.

"To nebolo moje očakávanie. Viem, že prichádzam do novej kultúry, do nového tímu a bude to trvať určitý čas," uzavrel Hamilton.