ONLINE: Šprint na Veľkej cene USA dnes, formula 1 2025 LIVE

    18. okt 2025 o 16:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov šprintu na Veľkej cene USA 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    AUSTIN. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena USA.

    Cez víkend sa v Austine idú aj šprintové preteky, kde si pole position vybojoval Max Verstappen na Red Bulle. Vedľa neho z druhej pozície vyštartuje Lando Norris na McLarene.

    Formula 1 2025
    18.10.2025 o 19:00
    Šprint VC USA
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose zo šprintu z Veľkej ceny USA.
    Posledný šprint v sezóne, ale rovnako aj posledný šprint v Austine opanoval Max Verstappen, ale najväčšími favoritmi budú opäť jazdci McLarenu Oscar Piastri a Lando Norris.
    Z pole position odštartuje do šprintu Max Verstappen a v prvom rade ho doplní Lando Norris. V druhom rade odštartujú líder šampionátu Oscar Piastri a prekvapenie šprintovej kvalifikácie Nico Hulkenberg.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 19:00.

    dnes 16:00
