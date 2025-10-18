ONLINE: Šprint na Veľkej cene USA dnes, formula 1 2025 LIVE

AUSTIN. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena USA.
Cez víkend sa v Austine idú aj šprintové preteky, kde si pole position vybojoval Max Verstappen na Red Bulle. Vedľa neho z druhej pozície vyštartuje Lando Norris na McLarene.
Kde sledovať F1 v TV?
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Šprintové preteky na Veľkej cene USA 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
18.10.2025 o 19:00
Šprint VC USA
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose zo šprintu z Veľkej ceny USA.
Posledný šprint v sezóne, ale rovnako aj posledný šprint v Austine opanoval Max Verstappen, ale najväčšími favoritmi budú opäť jazdci McLarenu Oscar Piastri a Lando Norris.
Z pole position odštartuje do šprintu Max Verstappen a v prvom rade ho doplní Lando Norris. V druhom rade odštartujú líder šampionátu Oscar Piastri a prekvapenie šprintovej kvalifikácie Nico Hulkenberg.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 19:00.