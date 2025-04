ONLINE: Veľká cena Bahrajnu 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Piloti Mercedesu byli dodatečně potrestání za najetí do rychlého pruhu pit lane dříve, než bylo oznámeno restartování kvalifikace po nehodě Estebana Ocona. Jak Kimi Antonelli, tak George Russell se propadli o jednu příčku na startu. Do první řady se tak posouvá Charles Leclerc a do druhé Pierre Gasly.

important Piloti Mercedesu byli dodatečně potrestání za najetí do rychlého pruhu pit lane dříve, než bylo oznámeno restartování kvalifikace po nehodě Estebana Ocona. Jak Kimi Antonelli, tak George Russell se propadli o jednu příčku na startu. Do první řady se tak posouvá Charles Leclerc a do druhé Pierre Gasly.