Norris mal problémy a bol rád, že došiel do cieľa. Priznal, že Russellovi chýbalo jediné kolo

Brit prišiel do cieľa na druhom mieste so stratou 9,748 sekundy na tímového kolegu Oscara Piastriho, ale povedal, že George Russell z Mercedesu by ho dostihol, keby mal k dispozícii ešte jedno kolo.

Problém s brzdami sa prejavil niekoľko kôl pred koncom

Norris, ktorý v Austrálii vyhral z pole position, sa tentoraz kvalifikoval z tretieho miesta a po štarte sa dostal pred Russella.

"Myslím si, že tím vedel o probléme oveľa skôr, ako mi o ňom povedal, takže ma chcel udržať v pokoji," povedal Norris.

"Veľmi rád by som dnes vyzval Oscara... Určite som na to mal. V znečistenom vzduchu je to oveľa zložitejšie, ale myslím si, že tempo tam bolo. Oscar si to však úplne zaslúžil, včera bol na pole position a dnes vyhral."