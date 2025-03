Budú Hamiltona vo Ferrari velebiť ako pápeža? Šéfa tímu čaká úloha vyjednávača FBI

Pod drobnohľadom bude najmä debut Hamiltona, ktorý môže veľa naznačiť o jeho internom súboji s Charlesom Leclercom či majstrovských ambíciách.

"Ambícia tímu je jasná - získať titul. To čakanie je veľmi dlhé. Prestup Hamiltona je najväčší v dejinách športu ako takého. My sme to hovorili už pred pol rokom, že príde do Maranella ako nový pápež.

Nikdy nepodceňujte reč tela a z fotiek vidieť, že Hamilton omladol. Dodalo mu to novú krv," povedal pre Sportnet komentátor Nova Sportu Števo Eisele.

Šéf tímu ako vyjednávač FBI

Doposiaľ posledný titul vybojoval pre Ferrari ešte v roku 2007 Kimi Räikkönen. Scuderia pre nasledujúcu sezónu zmenila koncept jazdenia, a tak môže chvíľu trvať, kým sa vyladí balans monopostov.