F1 je fyzicky náročná. Neviem, či by žena mohla patriť k najlepším, vraví moderátorka

Ako ste sa dostali k sledovaniu motošportu? Pôvodne som sledovala MotoGP a zbožňovala Valentina Rossiho, ktorý testoval aj pre Ferrari. Takže od motoriek som sa presunula, aj vďaka Valentinovi, k F1. Ale prapôvodne ma k tomu priviedol otec, ktorý je veľký fanúšik.

F1 teda sledujete najmä vďaka otcovi? Áno, u nás doma to bola veľká vec. Mali ste nejaký merch Valentina Rossiho, napríklad tričko s nápisom The Doctor (jeho prezýva, pozn.)? Mala som toho veľa. Dokonca, keď som bola mladšia, začala som sa učiť aj taliansky. Vedela som kedysi aj presné súradnice miesta, kde sa Valentino narodil. Bola to moja veľká detská láska.

Mohli by ste porovnať MotoGP a F1? Kedy sa váš záujem preklopil viac k formule? V puberte som športy príliš nesledovala. Keď som to v sebe prebudila, tak už som sa presunula k formule 1. Všetko, čo je okolo nej, je to väčšia zábava, než MotoGP, ktoré sa nevie, podľa mňa, tak marketingovo predať. Vo formule 1 vidíme mikropríbehy, ktoré tam sú. Aj preteky ako také mi prídu väčšia zábava. Nemyslím tým, čo sa deje na trati, ale všetko okolo toho.

Pamätáte si na preteky F1 alebo moment z detstva, ktorý vás ohúril? Pamätám si nehodu Roberta Kubicu, čo bol ten negatívny moment. Bola som vydesená z toho, čo sa vlastne vôbec môže stať. Iný konkrétny moment si nepamätám, ale keď som bola dieťa, tak to bola éra Michaela Schumachera. Takže to ma tak trochu priviedlo k Ferrari. Sledovali ste aj iné športy alebo len motošport? Sledujem viac športov. Pochádzam z Pardubíc, kde je veľká téma hokej. Ten sledujem doteraz, fandím Pardubiciam, ale aj futbalovej Sparte.

Mali ste trému pred vysielaním, respektíve stále máte? Mala som a mám aj doteraz. Najväčšiu trému som mala pred prvým vysielaním. Tam to podľa mňa na mne bolo vidieť. Vtedy som si pripadala, ako keby som mala sama ísť súťažiť. Trošku sa to zlepšuje, ale myslím si, že to nikdy neopadne úplne a to je dobré.

Ako si užívate to, že cestujete na preteky po celom svete, stretávate jazdcov a môžete sa rozprávať aj s legendami F1? To je na tom jedna z najlepších vecí, pretože keď ste priamo na mieste, tak formulu vidíte úplne inak. A na padoku je ešte pre mňa najlepšie, že tam vidíte aj dynamiku medzi pilotmi. Keď sme boli v Baku, čo bol vrchol Papaya Rules (interné pravidlá v McLarene, pozn.), tak tam bolo vidieť pnutie medzi Oscarom Piastrim a Landom Norrisom. To zo štúdia nikdy neuvidíte. A, samozrejme, tie rozhovory s jednotlivými členmi tímu, alebo práve s legendami F1, to je niečo, o čom sa mi nikdy nesnívalo.

Spomínali ste, že fandíte Charlesovi Leclercovi. Ako vidíte jeho blížiaci sa súboj vo Ferrari s Lewisom Hamiltonom? Myslím si, že to bude pozitívne pre Hamiltona. Roky skúseností tu zhodnotí. Na druhej strane, Leclerc vie, ako Ferrari funguje. Hamilton ešte nemal toľko príležitostí to úplne navnímať. To je niečo úplne iné ako Mercedes, za ktorý jazdil dlhé roky. Ale myslím si, že aj psychická odolnosť, ktorú vidím väčšiu u Lewisa, mu pomôže.

Aké sú vaše tri očakávania na novú sezónu? Očakávam interný súboj v McLarene medzi Oscarom Piastrim a Landom Norrisom. Som zvedavá, ako zvládnu pracovať s tlakom. Druhé moje očakávanie je, že sa Alpine zbaví Jacka Doohana a vystrieda ho Franco Colapinto. To je niečo, čo je podľa mňa nevyhnutné. No a tretie očakávanie je Ferrari. Som zvedavá, ako im to pôjde a či už vyladili auto tak, že vyhrajú Pohár konštruktérov. No a či Lewis Hamilton získa ôsmy titul majstra sveta a prekoná Michaela Schumachera.

Aký máte názor na ženy v motošporte? Chápem, že doteraz to bolo často oddeľované, že to je mužský šport, ale ako sme sa na tlačovej konferencii rozprávali, ženy k tomu patria. Často napríklad dostávam otázku, či si dokážem predstaviť ženu v F1. To bola moja ďalšia otázka. Nie som si úplne istá, pretože aj keď si to veľa ľudí neuvedomuje, tak je to veľmi fyzicky náročný šport. Keď vidíte, ako títo elitní pretekári trénujú, tak si nie som úplne istá, či by mohla byť žena medzi najlepšími.