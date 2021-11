Chcel centrovať, spoluhráč nespokojne mával rukami. Bol z toho dôležitý gól

„Už v prvom polčase sme mali pološance a v kabíne sme si povedali, že zápas otočíme. Môj gól bol z kategórie šťastných, ale myslím si, že nás nakopol. Viac sme si verili, hrali jednoducho, kolmo a prinieslo to ovocie. V Žiline sa nám to nepodarilo, teraz nám to futbal vrátil,“ hodnotil Václav.

V sobotu zaznamenajú návrat do domovského prostredia. Predohrávku úvodného jarného kola proti Slovanu Bratislava U21 (hrá sa o 13.00 hod.) absolvujú po vyše dvojmesačnej pauze opäť v Čermeli.

„Na ihrisku trénujeme, ale muselo byť zúžené, lebo na jednej strane bolo rozbité. Nový trávnik je už zakorenený. My hráči sme to brali tak, ako to bolo. Verím, že na jar budeme hrať na novom štadióne, pomôže nám to a nebudeme púšťať body súperom,“ zaželal si univerzál košickej defenzívy Marek Václav.