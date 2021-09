Podmienky majú ligové, výsledky nie. Ambiciózne Košice sa výrazne trápia

Malo ísť o zrkadlo pravdy. Barometer skutočnej kvality mužstva. Futbalisti FC Košice narazili v troch po sebe idúcich zápasoch na Banskú Bystricu, Skalicu a Podbrezovú. To znamená tímy, ktoré spolu s nimi patria k najväčším favoritom na postup do Fortuna ligy. Výsledok je z košického pohľadu nelichotivý. Nula bodov a skóre 1:6. Frustrácia rastie, zaznievajú hlasy o tom, že sezóna sa pre mužstvo skončila už v závere augusta. „Rozpočet sme nastavili pomerne vysoko a výstupy nie sú adekvátne. Z toho pramení nervozita,“ priznáva v rozhovore pre Sportnet prezident FC Košice DUŠAN TRNKA.

V úvodných troch kolách získali Košice sedem bodov. Potom však prišli tri prehry s priamymi konkurentmi v boji o postup. Ako hodnotíte vstup do sezóny? Považujeme ho za veľmi nevydarený. Naše postavenie v tabuľke je nelichotivé (9. miesto, pozn. red.). Nielen výsledky, ale aj herný prejav mužstva je zatiaľ rozpačitý. Čo hovoríte na celkové výkony? Myslím si, že to spolu súvisí. Mužstvo podľa trénera má svoju kvalitu. Dúfame, že sa to v krátkom čase prejaví. Je pravda, že výsledky a ani hra zatiaľ nezodpovedajú našim očakávaniam.

V čom vidíte hlavné príčiny tohto stavu? Neviem. Keby som to vedel, tak to zmením. V tejto chvíli je to záležitosť trénerov, musia sa nad tým zamyslieť. Dôležité je nastaviť tímovosť, lebo v mužstve zatiaľ chýba tímový duch a srdce. Isté je, že výkony sa musia zmeniť, pretože toto nie je to, čo majitelia, fanúšikovia i celá športová verejnosť očakáva.

Košičanom to momentálne nejde výsledkovo ani herne. (Autor: facebook FC Košice)

Do mužstva prišli pred sezónou i v jej priebehu skúsení hráči s množstvom ligových štartov. Ako hodnotíte ich prínos? Problémom bolo, že niektorí sa hneď zranili. Je to smola, ale ťažko sa na to vyhovárať. V tejto chvíli je dôležité, aby sa mužstvo dalo dokopy, chlapci si navzájom sadli a začali podávať také výkony, kvôli ktorým boli do Košíc braní. Nových hráčov si vyberal tréner Vukušič a nesie za to plnú zodpovednosť. Majú hráči v tejto chvíli zdvihnutý varovný prst? Hrozia im pokuty? Je to plne v kompetencii realizačného tímu. Nemyslím si, že do toho má zasahovať vedenie, to má úplne iné úlohy. Predovšetkým finančne zabezpečovať chod klubu. Na Slovensku je zaužívaná prax po pár neúspešných výsledkoch odvolať trénera. Trocha v ňom chýba koncepcia.

Kluby nie sú zberné vlaky, do ktorých môže každý deň niekto nastúpiť a vystúpiť. Každý tréner by mal dostať adekvátny priestor na realizáciu svojich myšlienok a plánov. Ak sa to nepodarí, mal by za to niesť plnú zodpovednosť, bez výhovoriek. Vukušič mal údajne skončiť, ak mužstvo nevyhrá s Podbrezovou. Nebolo to tak? Všetci chcú vidieť senzácie a očakávajú rýchle riešenia. Rozumiem, že fanúšikovia sú nespokojní, rovnako sme na tom aj my. Súčasnej situácii určite netlieskame. Trpezlivosť a dôvera však musia byť nad radikálnymi riešeniami. Plat súčasného kouča je údajne nadštandardný. Rozhoduje aj finančné hľadisko? Absolútne nie. Nemá to s tým nič spoločné. Neviem, ako sú platení iní tréneri, takže sa k tomu neviem vyjadriť. Z môjho pohľadu sú to nedôstojné reči.

Tréner Jozef Vukušič má zatiaľ dôveru vedenia klubu. (Autor: facebook FC Košice)

Keď sa Vukušič v marci stal oficiálne trénerom mužstva, prvoradou úlohou bolo pripraviť ho pre nasledujúcu sezónu. Považujete ten čas za adekvátne využitý? Nie. Do určitej miery ho považujem za premrhaný. Spôsobili to aj mnohé objektívne príčiny. Úroveň druhej ligy šla výrazne hore, ale je ťažké do nej doniesť kvalitných rozdielových hráčov, či už ligových alebo zahraničných. Mnohé rokovania, ktoré tréner viedol, nám zlyhali. Hráčom, ktorých sa podarilo podpísať, dôveruje, stojí si za nimi a verí v postup. To je pre mňa alfa a omega. Vo funkcionárskej štruktúre máte výraznú osobnosť v podobe bývalého reprezentačného trénera Jána Kozáka st. Ako on vníma súčasný stav? Kriticky. Je sklamaný z vývoja, ktorý momentálne prebieha.

Z najbližších štyroch zápasov odohráte tri na ihriskách súperov. Najbližšie sa predstavíte v Námestove, následne v Šamoríne. Veríte tomuto mužstvu? Áno. Ak by to tak nebolo, riešili by sme to ináč. Verím, že mužstvo má na to, aby zvrátilo súčasný stav, otočilo ho vo svoj prospech a začalo víťaznú sériu. Aby sme neriešili každý deň odvolávanie trénera a mali radosť z toho, čo robíme. Zatiaľ nám ju robia len mládežníci. Košickí dorastenci vtrhli do najvyššej súťaže nebojácne. Ako ste zatiaľ spokojní s ich počínaním? Sme z toho nadšení. Dlho sme čakali na okamih, keď sa dorastenci ocitnú v prvej lige a budú sa v nej konfrontovať so slovenskou špičkou.

Potvrdzujú sa naše slová, ktoré som povedal aj prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi, že Košice patria do ligy a budú jej obohatením. Za tým si stojím aj dnes. Videl som prvé kolá a tvrdím, že máme Slovensku čo ponúknuť. Nedávno zarezonoval prestup 16-ročného brankárskeho talentu Jakuba Vinarčíka do slávneho Juventusu Turín. Máte v talóne ďalších podobných hráčov? Máme mnoho hráčov, ale vždy je to otázka toho, čo od neho očakávame my a čo svetové kluby. Celú koncepciu musíme nastaviť tak, aby najlepší hráči po skončení mládežníckeho veku plynulo prestúpili do nášho A-tímu alebo zahraničných klubov.

Základom je, aby sme v budúcnosti budovali gro tímu z odchovancov a nie legionárov. Je to však zdĺhavý proces, nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Myslím si, že v horizonte dvoch-troch rokov už bude v áčku veľa hráčov vyprodukovaných našou akadémiou. Musíme brať ohľad aj na to, že druhá seniorská liga je špecifická a ak chcete hrať o postup, potrebujete aj skúsenosť. Naša koncepcia je postavená úplne inak, ako to momentálne možno vyzerá. Môže z dlhodobého hľadiska mládež napredovať, ak bude hrať áčko v druhej lige? Nemá to zásadný vplyv. Myslím si, že Košice sa aj na seniorskej úrovni do ligy dostanú a verím, že už v tejto sezóne. Aj keď to momentálne vyzerá ako utópia. A ak to nevyjde, príde ďalšia šanca. My sa tohto sna nevzdáme. Potrebujeme, aby všetky veci do seba zapadli, nedá sa to urýchliť. Je však pravda, že rozpočet v A-tíme sme nastavili pomerne vysoko a výstupy z toho nie sú adekvátne. Z toho pramení nervozita, pretože mužstvo má nadštandardné podmienky. Porovnateľné s ligovými mužstvami. Netýka sa to len trénera, ale celkových nákladov.

Prezident FC Košice pravidelne navštevuje tréningy i zápasy mládežníckych tímov. (Autor: facebook FC Košice)

Aké informácie máte ohľadom výstavby Košickej futbalovej arény? Dnes je už prakticky isté, že v tomto kalendárnom roku v nej hrať nebudete. Je to otázka prioritne pre predsedu predstavenstva KFA. Nemáme žiadne oficiálne informácie, takže to nechcem komentovať. Nikto z mesta s nami nerokoval. Štadión sme si prenajali, zaplatili kauciu a robíme na tom, aby sme si zariadili kancelárske priestory. Máme prísľub, že do konca septembra by sme mohli využívať šatne, takže A-tím by sa mohol presťahovať a používať KFA na rehabilitačné a fyzio činnosti. Hrať v nej nebudeme, lebo trávnik nie je nasadený.

Ako vyzerá proces výstavby akadémie? Už dávno mala byť v plnom prúde. Memorandum bolo podpísané v decembri 2020, ale do dnešného dňa sme napriek schváleniu mestským zastupiteľstvom nedostali plochy do prenájmu. Sme pripravení vybudovať ihriská vo veľmi krátkom čase, sú na to nachystané financie. Osobne nerozumiem, prečo to stále nie je zrealizované. Okrem výstavby troch tréningových ihrísk aj s malou budovou pri KFA hľadáme vhodné plochy na vybudovanie ďalších ihrísk pre mládež.