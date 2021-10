Počas návštevy pápeža došlo k zničeniu trávnika. Košice nemôžu hrať doma

„Došlo k výraznému poškodeniu trávnatej plochy, kvôli ktorému bolo potrebné vymeniť celý podklad. Ide zhruba o štvrtinu ihriska. Ťažko to presne zmerať, lebo nie je to rovnomerné,“ povedal pre Sportnet prezident FC Košice Dušan Trnka.

„Po návšteve pápeža bol trávnik na jednej strane poškodený. Vytvorením chodníka z gumy došlo k zničeniu trávy a po ťažkých mechanizmoch vznikli diery i priehlbiny. Zasahovalo to zhruba šesť-sedem metrov do ihriska, plocha na jednej i druhej strane mala asi 20 - 25 metrov. Odborníci na trávniky skonštatovali, že je nutná výmena,“ priblížil.

V priebehu minulého týždňa došlo k vyrezaniu poškodenej časti a osadeniu nového trávnika na miestach, kde to bolo potrebné. Odhadovaný čas na zakorenenie je dva až štyri týždne, v klube však veria, že to bude trvať čo najmenej.

Isté je, že Košice nebudú hrať doma ani cez víkend proti Dubnici nad Váhom, keďže oba tímy si poradie vzájomných zápasov vymenili a v jeseni sa stretnú na Považí.

V Čermeli by sa najbližšie malo hrať až 30. októbra, kedy je na programe posledné jesenné kolo. Košice v ňom hostia Bardejov.

„Trávnik budeme polievať, hnojiť a kosiť. Verím, že dovtedy bude pripravený,“ zaželal si Šimko.

„Zápas s Bardejovom i predohrávku so Slovanom Bratislava U21 by sme už mohli odohrať doma. Všetci v to veríme. Poveternostné podmienky ukážu, ako to bude naozaj,“ tvrdí Trnka.

Ak by aj trávnik bol dovtedy pripravený, je otázne ako následný nápor zvládne.

Práve medzi oba zostávajúce domáce košické zápasy v tomto kalendárnom roku - s Bardejovom i Slovanom U21 - je vtesnaná dohrávka s Petržalkou. Čermeľ by tak mal na prelome októbra a novembra hostiť v priebehu ôsmich dní až tri zápasy.