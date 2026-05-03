ONLINE: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens dnes, 1. kolo play-off NHL LIVE (7. zápas)

Hokejisti tímov Tampa Bay Lightning a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú siedmy zápas úvodného kola play-off NHL.
V drese domácich sa predstaví obranca Erik Černák, za hostí nastúpi útočník Juraj Slafkovský.
NHL Štvrťfinále 2025/2026
04.05.2026 o 00:00
Tampa Bay
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Montreal
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 7. zápasu zo série 1. kola play-off kanadsko-americkej NHL, kde sa proti sebe postaví Tampa Bay Lightning a Montreal Canadiens.
Po vyrovnanom priebehu rozhodne o všetkom posledný zápas, pričom v menšej psychickej výhode vstúpia do zápasu domáci Lightning, ktorí uspeli v poslednom zápase výsledkom 1:0 po predĺžení. Naopak Montreal nebol ďaleko od toho, aby si predĺžil sezónu a postup do druhého kola, keď v závere netrafil odkrytú časť bránky Juraj Slafkovský. Aj dnes tak budeme sledovať súboj slovenských hokejistov, keď sa na opačnej strane predstaví už tradične v obrane Erik Černák.
