ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 8. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 8. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
03.05.2026 o 19:00
8. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
V 8. kole nadstavby Niké ligy skupiny o titul hostí Podbrezová Trnavu. Úvodný výkop je naplánovaný na 19:00.
Podbrezová figuruje na 5. priečke, na konte má 39 bodov. Štvrtú Žilinu, ktorá má desaťbodový náskok, už nepredstihne, pozor si ale musí dať na šieste Michalovce, ktoré majú iba o bod menej. Podbrezovčania po šiestich ligových prehrách v rade v minulom kole zvíťazili, na ihrisku Michaloviec vyhrali 2:1.
Trnava sa nachádza na 3. mieste, doposiaľ nazbierala 50 bodov. Na druhú Dunajskú Stredu stráca päť bodov, ale odohrala o duel menej. Bilancia Trnavy v posledných piatich zápasoch sú tri výhry, jedna remíza a jedna prehra. V minulom kole Trnavčania podľahli doma Slovanu Bratislava 0:1.
Podbrezová figuruje na 5. priečke, na konte má 39 bodov. Štvrtú Žilinu, ktorá má desaťbodový náskok, už nepredstihne, pozor si ale musí dať na šieste Michalovce, ktoré majú iba o bod menej. Podbrezovčania po šiestich ligových prehrách v rade v minulom kole zvíťazili, na ihrisku Michaloviec vyhrali 2:1.
Trnava sa nachádza na 3. mieste, doposiaľ nazbierala 50 bodov. Na druhú Dunajskú Stredu stráca päť bodov, ale odohrala o duel menej. Bilancia Trnavy v posledných piatich zápasoch sú tri výhry, jedna remíza a jedna prehra. V minulom kole Trnavčania podľahli doma Slovanu Bratislava 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body