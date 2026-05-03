To je nemožné, žasol komentátor. Obrovská chyba na MS v snookri zaskočila aj rozhodcu

Zápas medzi Markom Allenom a Yize Wu sa už vo svojej prvej polovici zapísal do dejín MS v snookri, keď ponúkol historicky najdlhší frejm.
Za stavu 7:6 pre Severného Íra bojovali hráči o 14. frejm takmer dve hodiny, čo nemá v tomto športe obdobu. Nebude to však jediný dôvod, prečo sa na tento súboj bude určite ešte dlho spomínať.
Mark Allen bol pri svojej tretej semifinálovej účasti najbližšie k postupu do finále svetového šampionátu, no obrovskou šancou pohrdol.
Urobil chybu, ktorú možno prirovnať k tomu, akoby futbalista kopal rozhodujúcu penaltu, bránka súpera by bola prázdna, no aj tak by neskóroval.
Nikto nečakal, že minie
Allen v zápase hranom na 17 víťazných frejmov viedol 16:14 a v 31. frejme si vytvoril náskok 45:0. Potom však minul pomerne ľahkú červenú guľu do strednej kapsy a Yize Wu sa skvelým nábehom vrátil do hry.
Severný Ír však stále viedol a o pár minút neskôr dostal v 32. frejme ešte väčšiu šancu ukončiť zápas. Po tom, čo jeho súper minul ružovú guľu na vyrovnanie, mal Allen vydláždenú cestu do finále.
Ružovú potopil a navyše si parádne nahral na poslednú čiernu guľu. Bola to absolútne rutinná pozícia, z akej sa Allen nemýlil už "miliónkrát".
Dokonca už aj rozhodca za ním sa pripravoval na to, že si zloží bielu rukavičku a podá obom hráčom ruku po skončení dramatického zápasu.
Lenže Allena premohla nervozita a minul.
"Nie! To je nemožné! On tú čiernu nedal. Jeden z najjednoduchších strkov v snookri a navyše pre hráča kalibru Marka Allena. Nikto nečakal, že by mohol minúť," žasol komentátor českej verzie Eurosportu Tomáš Kejla.
Som zdrvený, priznal
Semifinále tak musel za stavu 16:16 rozhodnúť až záverečný frejm a hoci aj v tom mal Allen 47-bodový náskok, Yize Wu dokázal skóre otočiť.
Kým on bude môcť nadviazať na minuloročný triumf svojho krajana Zhaa Xintonga, Allenovi zostala bezmocnosť a pocit z premrhanej šance.
"Nezaslúžite si byť vo finále MS, pokiaľ nevyužijete takéto šance. Úprimne, bol som nervózny, hoci sa mi pod tlakom zvyčajne darí celkom dobre.
Dnes som to nezvládol, mal som dve alebo tri dobré príležitosti ukončiť zápas, ale nevyužil som ich," povedal Allen pre BBC Sport.
Vo svojej kariére vyhral dvanásť renkingových turnajov, vrátane tohtoročného English Open, no sezónu zakončí sklamaním. Finále MS mal na dosah, ale na celkový triumf v Divadle Crucible si musí počkať.
"Neviem, koľko mi Yize rozumel, ale povedal som mu, že hral veľmi dobre, zaprial som mu veľa šťastia a povedal, že raz bude majstrom sveta. Aj keď som zdrvený po tejto prehre, on je vo finále zaslúžene.
Premieňa ťažké pozície a jeho štýl je dobrý pre tento šport. Ak by mu to aj teraz nevyšlo, myslím si, že na MS získa veľa titulov," povedal Allen.
Vo finále súboj generácií
Yize Wu je tretím čínskym hráčom vo finále MS v snookri. Pred desiatimi rokmi nestačil Ding Junhui na Marka Selbyho 14:18, no vlani potešil celú krajinu Zhao Xintong víťazstvom 18:12 nad Markom Williamsom.
"Ešte teraz sa trasiem. Je mi ľúto Marka. Mal som pocit, že je to stratené. Chcem uspieť aj vo finále, hoci viem, že to bude ťažké," povedal Číňan.
Jeho súperom bude Shaun Murphy, ktorý už raz MS vyhral. Podarilo sa mu to v roku 2005, keď jeho terajší finálový súper mal iba jeden a pol roka.
Murphy vtedy zdolal Walesana Matthewa Stevensa 18:16, no ďalšie tri finálové súboje prehral. Skúsený Angličan si postup do finále zaistil výhrou nad štvornásobným šampiónom Johnom Higginsom 17:15.
"John je úžasný hráč a skvelý človek. Ak budem v päťdesiatke aspoň z polovice taký hráč ako on, budem na seba veľmi hrdý," uznal Murphy kvality súpera.
Finále sa v Sheffielde začne v nedeľu o 14.00 h, pričom víťaz bude známy až v pondelok. Hrá sa na 18 víťazných frejmov a zrejme až v štyroch častiach.
"Tvrdo som pracoval na tom, aby som sa dostal späť na túto úroveň. Chcem sa pridať do klubu viacnásobných majstrov sveta a preto sú predo mnou najdôležitejšie dva dni môjho života," povedal Murphy.