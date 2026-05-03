Trnava nevzdáva boj o druhé miesto. Podbrezovú zdolala rozdielom triedy

Hráči Trnavy oslavujú gól. (Autor: Matej Sagan/Sportnet)
Sportnet, TASR|3. máj 2026 o 20:52
Trnava rozhodla o víťazstve už v prvom polčase.

Niké liga - 8. kolo skupiny o titul

Podbrezová - Spartak Trnava 0:3 (0:2)

Góly: 12. Jureskin, 38. Azango, 60. Khorkheli

Rozhodovali: Dohál – Čajka, Jánošík

ŽK: Paraj, Silagadze, Mielke, Khiminets – Sabo, Laušić, Kratochvíl

Diváci: 627

Podbrezová: Jurička – Paraj, Lampreht, Mielke – Kováčik, Štefánik (63. Š. Faško), Palumets (46. Chyla), Sanusi – Galčík (73. Khiminets), Šiler (63. Mrvaljevič), Silagadze (46. Hakobjan)

Trnava: Vantruba – Koštrna (84. Tomič), Sabo, Stojsavljevič, Jureškin – Laušić (79. Procházka), Kratochvíl – Azango (71. Metsoko), Khorkheli (84. M. Ďuriš), Gong – Kudlička (79. Škrbo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová podľahli v 8..kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na svojom ihrisku Spartaku Trnava 0:3.

Prehrali siedmy ligový duel z uplynulých ôsmich zápasov. V nadstavbovej časti doma ešte nebodovali.

Hostia potvrdili rolu favorita, poistili si tretiu priečku v tabuľke, pričom na druhú Dunajskú Stredu strácajú už len dva body.

V prvom polčase Spartak dominoval a išiel do vedenia z priameho kopu, keď strieľaný center Jureškina z pravej strany zapadol pod brvno k vzdialenejšej žrdi.

Domáci nehrozili, nevystrelili na bránku a inkasovali aj druhý gól. Azango si naviedol loptu z pravej strany do šestnástky, vyrobil účinnú kľučku na Sanusiho a presne namieril.

Po zmene strán sa žiadny obrat nekonal. Hostia po dvoch nevyužitých šanciach Gonga zvýšili na 0:3 Khorkelim z vnútra šestnástky, keď lopta aj so šťastím skončila od žrde za Juričkom.

V závere ešte mohol pridať štvrtý gól Metsoko, ale jeho úmysel vystihol Jurička, ktorý sa v nadstavenom čase zaskvel aj pri tutovke Tomiča.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

