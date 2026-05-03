Trnava nevzdáva boj o druhé miesto. Podbrezovú zdolala rozdielom triedy

Niké liga - 8. kolo skupiny o titul
Podbrezová - Spartak Trnava 0:3 (0:2)
Góly: 12. Jureskin, 38. Azango, 60. Khorkheli
Rozhodovali: Dohál – Čajka, Jánošík
ŽK: Paraj, Silagadze, Mielke, Khiminets – Sabo, Laušić, Kratochvíl
Diváci: 627
Podbrezová: Jurička – Paraj, Lampreht, Mielke – Kováčik, Štefánik (63. Š. Faško), Palumets (46. Chyla), Sanusi – Galčík (73. Khiminets), Šiler (63. Mrvaljevič), Silagadze (46. Hakobjan)
Trnava: Vantruba – Koštrna (84. Tomič), Sabo, Stojsavljevič, Jureškin – Laušić (79. Procházka), Kratochvíl – Azango (71. Metsoko), Khorkheli (84. M. Ďuriš), Gong – Kudlička (79. Škrbo)
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová podľahli v 8..kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na svojom ihrisku Spartaku Trnava 0:3.
Prehrali siedmy ligový duel z uplynulých ôsmich zápasov. V nadstavbovej časti doma ešte nebodovali.
Hostia potvrdili rolu favorita, poistili si tretiu priečku v tabuľke, pričom na druhú Dunajskú Stredu strácajú už len dva body.
V prvom polčase Spartak dominoval a išiel do vedenia z priameho kopu, keď strieľaný center Jureškina z pravej strany zapadol pod brvno k vzdialenejšej žrdi.
Domáci nehrozili, nevystrelili na bránku a inkasovali aj druhý gól. Azango si naviedol loptu z pravej strany do šestnástky, vyrobil účinnú kľučku na Sanusiho a presne namieril.
Po zmene strán sa žiadny obrat nekonal. Hostia po dvoch nevyužitých šanciach Gonga zvýšili na 0:3 Khorkelim z vnútra šestnástky, keď lopta aj so šťastím skončila od žrde za Juričkom.
V závere ešte mohol pridať štvrtý gól Metsoko, ale jeho úmysel vystihol Jurička, ktorý sa v nadstavenom čase zaskvel aj pri tutovke Tomiča.
