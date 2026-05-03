Komárno bez Radványiho nevzdáva boj o záchranu. Po tesnej výhre sa odpichlo z posledného miesta

Niké liga - 8. kolo skupiny o záchranu
Trenčín - Komárno 1:2 (0:0)
Góly: 90. Douesburg - 60. Kiss, 90+4. Ganbayar
Rozhodovali: Ruc – Juhos, Vorel
ŽK: Šimko, Mustafič, Dlubáč
Diváci: 909
AS Trenčín: Sláviček – Pavek, Skovajsa, Diouf (83. Doesburg), Brandis – Poom, Hájovský (71. Baždarič), Mikulaj - Soares, David, Mathurin (66. Kam)
KFC Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Špiriak, Palán (49. Rudzan) – Bayemi, Ožvolda, Kiss (63. Gamboš), Žák, Ganbayar - Boďa (63. Mustafič)
Futbalisti AS Trenčín prehrali v 8. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa na domácej pôde s KFC Komárno 1:2.
Hostia sa týmto víťazstvom v tabuľke posunuli pred posledný Prešov, pred ktorým majú dvojbodový náskok.
Trenčín zostáva ôsmy s 39 bodmi s bodovou stratou na siedme Košice, ktoré však majú zápas k dobru.
Najväčšiu šancu prvého polčasu si vypracovali domáci v 17. minúte. Mikulaj si našiel v pokutovom území centrovanú loptu z rohového kopu, no jeho zakončenie hlavou skončilo na žrdi Dlubáčovej brány.
Skóre otvoril po hodine hry Filip Kiss, ktorý nádherne trafil z priameho kopu. V 90. minúte vyrovnal po Mikulajovom centri presnou hlavičkou Doesburg.
Následne mohli domáci strhnúť vedenie na svoju stranu, no strela Davida skončila iba na brvne.
V tretej minúte nastavenia však o troch bodoch pre Komárno rozhodol po brejkovej situácii Ganyabar.
