Komárno bez Radványiho nevzdáva boj o záchranu. Po tesnej výhre sa odpichlo z posledného miesta

Hráči KFC Komárno po góle.
Hráči KFC Komárno po góle. (Autor: KFC Komárno)
Sportnet, TASR|3. máj 2026 o 18:55
ShareTweet0

Komárno sa bodovo dotiahlo na 10. Skalicu.

Niké liga - 8. kolo skupiny o záchranu

Trenčín - Komárno 1:2 (0:0)

Góly: 90. Douesburg - 60. Kiss, 90+4. Ganbayar

Rozhodovali: Ruc – Juhos, Vorel

ŽK: Šimko, Mustafič, Dlubáč

Diváci: 909

AS Trenčín: Sláviček – Pavek, Skovajsa, Diouf (83. Doesburg), Brandis – Poom, Hájovský (71. Baždarič), Mikulaj - Soares, David, Mathurin (66. Kam)

KFC Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Špiriak, Palán (49. Rudzan) – Bayemi, Ožvolda, Kiss (63. Gamboš), Žák, Ganbayar - Boďa (63. Mustafič)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti AS Trenčín prehrali v 8. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa na domácej pôde s KFC Komárno 1:2.

Hostia sa týmto víťazstvom v tabuľke posunuli pred posledný Prešov, pred ktorým majú dvojbodový náskok.

Trenčín zostáva ôsmy s 39 bodmi s bodovou stratou na siedme Košice, ktoré však majú zápas k dobru.

Najväčšiu šancu prvého polčasu si vypracovali domáci v 17. minúte. Mikulaj si našiel v pokutovom území centrovanú loptu z rohového kopu, no jeho zakončenie hlavou skončilo na žrdi Dlubáčovej brány.

Skóre otvoril po hodine hry Filip Kiss, ktorý nádherne trafil z priameho kopu. V 90. minúte vyrovnal po Mikulajovom centri presnou hlavičkou Doesburg.

Následne mohli domáci strhnúť vedenie na svoju stranu, no strela Davida skončila iba na brvne.

V tretej minúte nastavenia však o troch bodoch pre Komárno rozhodol po brejkovej situácii Ganyabar.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči KFC Komárno po góle.
    Hráči KFC Komárno po góle.
    Komárno bez Radványiho nevzdáva boj o záchranu. Po tesnej výhre sa odpichlo z posledného miesta
    dnes 18:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Komárno bez Radványiho nevzdáva boj o záchranu. Po tesnej výhre sa odpichlo z posledného miesta