ONLINE: AS Trenčín - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 8. kolo)

Futbalisti AS Trenčín a KFC Komárno dnes hrajú zápas 8. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: AS Trenčín - KFC Komárno dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
03.05.2026 o 17:00
8. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Juhos, Vorel.
Prenos
Príjemný dobrý podvečer z Trenčína, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 8. kola nadstavby futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti AS Trenčín privítajú na domácom trávniku hráčov KFC Komárno. Zápas sa začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Trenčínu patrí v tabuľke skupiny o záchranu priebežné druhé miesto so ziskom 39 bodov a je tak jasné, že zverenci trénera Ricarda Moniza majú zostupové starosti už za sebou. V poslednom doterajšom zápase Trenčania zvíťazili v Prešove nad Tatranom 1:0 (gól AS Cody David). Najlepším strelcom tímu je práve Cody David, ktorý má na svojom konte 5 gólov.
Komárnu patrí v tabuľke skupiny o záchranu predposledné miesto so ziskom 26 bodov. Vedenie tímu z juhu Slovenska na nelichotivú situáciu reagovalo a pri tíme počas týždňa skončil hlavný tréner Mikuláš Radványi. V poslednom doterajšom zápase hráči KFC prehrali na domácom trávniku so Skalicou 0:2. Najlepším strelcom Komárna je Šimon Šmehyl, ktorý doposiaľ zaznamenal 7 gólov.
Zápas sa pod hradom Matúša Čáka začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Trenčínu patrí v tabuľke skupiny o záchranu priebežné druhé miesto so ziskom 39 bodov a je tak jasné, že zverenci trénera Ricarda Moniza majú zostupové starosti už za sebou. V poslednom doterajšom zápase Trenčania zvíťazili v Prešove nad Tatranom 1:0 (gól AS Cody David). Najlepším strelcom tímu je práve Cody David, ktorý má na svojom konte 5 gólov.
Komárnu patrí v tabuľke skupiny o záchranu predposledné miesto so ziskom 26 bodov. Vedenie tímu z juhu Slovenska na nelichotivú situáciu reagovalo a pri tíme počas týždňa skončil hlavný tréner Mikuláš Radványi. V poslednom doterajšom zápase hráči KFC prehrali na domácom trávniku so Skalicou 0:2. Najlepším strelcom Komárna je Šimon Šmehyl, ktorý doposiaľ zaznamenal 7 gólov.
Zápas sa pod hradom Matúša Čáka začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body