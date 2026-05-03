Slovan kraľuje Slovensku už osem rokov. Komárno sa odpichlo z dna a môže sa vyhnúť aj baráži

Radosť hráčov Slovana zo zisku majstrovského titulu po zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda.
Radosť hráčov Slovana zo zisku majstrovského titulu po zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda. (Autor: TASR)
TASR|3. máj 2026 o 21:17
Futbalisti Slovana Bratislava si v 8. kole nadstavbovej časti Niké ligy zaistili majstrovský titul v sezóne 2025/2026, keď zdolali druhú Dunajskú Stredu 1:0 a na čele tabuľky majú tri kolá pred koncom nedosiahnuteľný desaťbodový náskok. Pre Slovan išlo o ôsmy titul za sebou.

Náskok Dunajskej Stredy na druhom mieste je už len dvojbodový, keďže Trnava zvíťazila v nedeľňajšom zápase v skupine o titul na pôde Podbrezovej 3:0.

V skupine o udržanie sa si dôležité tri body pripísalo Komárno, ktoré zdolalo gólom v nadstavenom čase Trenčín 2:1 a pred posledným Prešovom má dvojbodový náskok.

Tatran však taktiež bodoval, no z Ružomberka si odnášal len bod po remíze 1:1.

Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda (Niké liga, 8. kolo skupiny o titul)
Na snímke v popredí César Blackman a vľavo Rahim Ibrahim (obaja Slovan) počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave.
Na snímke fanúšikovia Slovana počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave.
Na snímke druhý sprava César Blackman (Slovan), vpravo Samsindin Ouro a druhý zľava Klemen Nemanič (obaja DAC) počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave.
Na snímke vľavo Adam Griger (Slovan) počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave.
Na snímke vpravo Sandro Cruz (Slovan) a vľavo Taras Kačaraba (DAC) počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave.Na snímke ohňostroj nad štadiónom počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave. Na snímke vľavo Fallou Diongue (DAC) a vpravo Artur Gajdoš (Slovan) počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave.

V utorok 5. mája sú na programe záverečné dve stretnutia 8. kola. V skupine o titul Žilina privíta Michalovce, v skupine o udržanie sa desiata Skalica bude hostiť siedme Košice.

Niké liga - 8. kolo nadstavbovej časti

Skupina o titul:

ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)

Gól: 79 Barseghjan

FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:3 (0:2)

Góly: 12. Jureškin, 38. Azango, 60. Khorkeli

Skupina o udržanie sa:

MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:1 (1:0)

Góly: 29. Král – 63. Medveděv

AS Trenčín - KFC Komárno 1:2 (0:0)

Góly: 90 Doesburg - 60. Kiss, 90+3. Ganbayar

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body


