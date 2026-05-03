Slovan kraľuje Slovensku už osem rokov. Komárno sa odpichlo z dna a môže sa vyhnúť aj baráži

Futbalisti Slovana Bratislava si v 8. kole nadstavbovej časti Niké ligy zaistili majstrovský titul v sezóne 2025/2026, keď zdolali druhú Dunajskú Stredu 1:0 a na čele tabuľky majú tri kolá pred koncom nedosiahnuteľný desaťbodový náskok. Pre Slovan išlo o ôsmy titul za sebou.
Náskok Dunajskej Stredy na druhom mieste je už len dvojbodový, keďže Trnava zvíťazila v nedeľňajšom zápase v skupine o titul na pôde Podbrezovej 3:0.
V skupine o udržanie sa si dôležité tri body pripísalo Komárno, ktoré zdolalo gólom v nadstavenom čase Trenčín 2:1 a pred posledným Prešovom má dvojbodový náskok.
Tatran však taktiež bodoval, no z Ružomberka si odnášal len bod po remíze 1:1.
V utorok 5. mája sú na programe záverečné dve stretnutia 8. kola. V skupine o titul Žilina privíta Michalovce, v skupine o udržanie sa desiata Skalica bude hostiť siedme Košice.
Niké liga - 8. kolo nadstavbovej časti
Skupina o titul:
ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)
Gól: 79 Barseghjan
FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:3 (0:2)
Góly: 12. Jureškin, 38. Azango, 60. Khorkeli
Skupina o udržanie sa:
MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:1 (1:0)
Góly: 29. Král – 63. Medveděv
AS Trenčín - KFC Komárno 1:2 (0:0)
Góly: 90 Doesburg - 60. Kiss, 90+3. Ganbayar
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: