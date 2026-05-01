Zlatá storočnica! Nitra kraľuje Slovensku + diaľnica k titulu (Hokejový BOSS)

Sezóna 2025/26 hokejovej Tipsport ligy je na konci a veru, bude na čo spomínať. Majstrovský titul získali hráči Nitry, ktorí potvrdili pozíciu hlavného favorita.
V epickom finále vyhrali nad Slovanom, keď zlatý gól strelil mladík Tomáš Chrenko. Ten sa stal v tejto sezóny ligy prvým a aj posledným BOSS-om Týždňa.
Klasické trio BOSS-ov Stano Benčat, Ondro Rusnák a Boris Valábik hodnotili v najnovšom dieli relácie Hokejový BOSS ukončenú sezónu.
Jej vyvrcholenie prinieslo famóznu drámu a siedmy zápas, v ktorom padol zlatý gól až v predĺžení.
„Epické, úžasné, neskutočné, že wau. Nitra bola od začiatku ročníka považovaná za top favorita na titul, mala to extrémne náročné, ale ustála to. Je prvým tímom, ktorý vo finále otočil zo stavu v sérii z 1:3 na 4:3.
No a teraz môže spadnúť tamojší štadión a mesto bude tri dni oslavovať,“ povedal na úvod s úsmevom Stano.
„To druhé sa už deje. Neskutočné, čo sa v Nitre momentálne odohráva. Emócie sú silné, tím trénera Andreja Kmeča si prešiel počas ročníka aj tŕnistou cestou, veď v jednej fáze strácal na prvé miesto viac ako desať bodov, ale napokon vyhral základnú časť a aj samotné play-off,“ povedal Boris.
„Pred sériou sme sa rozprávali o X-faktoroch série. Šírka kádra, ale aj legionári. Tí nitrianski sa ukázali v rozhodujúcom zápase ako lepší. Boli pre triumf kľúčovejší.
Nitra ukázala, že mala najlepší tím, ale klobúk dole pred oboma finalistami. Slovan hral takisto fantasticky. Finále sa stáva pamätným,“ doplnil Ondro.
Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?
- Ako vnímali chalani zlomové momenty finále a Game 7?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- Aké pochvaly si vyslúžili tréneri Kmeč a Tapper?
- Čo vytkli chalani Nitre po finále?
- Aké emócie sa odohrávali na štadióne?
- Ktorí hráči boli kľúčoví na ceste k titulu?
- Čo bol najväčší príbeh finále?
- Získajú slovenskí mladíci na MS do 18 rokov zlaté medaily?
- Vidí Boris medzi dorastencami nového Valábika?
Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.