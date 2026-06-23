    Kolumbia
    Kolumbia
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina K
    Guadalajara
    04:00
    DR Kongo
    DR Kongo
    PrehľadPreview

    Kolumbia ide za postupom, no tréner brzdí optimizmus. Pre Kongo sa MS ešte nekončia

    Radosť hráčov Kolumbie
    Radosť hráčov Kolumbie (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 14:29
    ShareTweet0

    Kolumbijčania sú priebežným lídrom skupiny K.

    Futbalisti Kolumbie sú pred svojím druhým vystúpením na majstrovstvách sveta lídrom K-skupiny a radi by spečatili postup do vyraďovacej fázy.

    Podariť sa im to môže v stredajšom stretnutí s DR Kongo, ktorá v úvodnom stretnutí zaskočila Portugalsko remízou 1:1. Zápas sa odohrá na Štadióne Akron v mexickej Guadalajare o 4.00 SELČ.

    Kolumbijčania vedú skupinu po víťazstve nad Uzbekistanom 3:1 a do duelu vstupujú ako favorit. Tréner Nestor Lorenzo sa ale drží pri zemi a upozornil aj na niektoré nedostatky svojho tímu.

    Kolumbia - DR Kongo

    predpokladané zostavy:

    Kolumbia: Vargas - Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Rios, Lerma - Arias, Rodriguez, Diaz - Suarez

    DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - N. Sadiki, Moutoussamy, E. Kayembe - Bakambu, Wissa

    Štadión Akron (Guadalajara), rozhodujú: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)

    „Niekedy nás priveľké držanie lopty tlačilo dozadu a nikto akciu nezakončil. To nám trochu chýbalo. Kongo hrá viac na prechody, dlhé lopty a rýchle brejky. Bude to pre nás veľmi ťažký zápas,“ konštatoval argentínsky kormidelník.

    Najviac sa očakáva od krídelníka Bayernu Mníchov Luisa Diaza, ktorý si v úvodnom dueli pripísal gól i asistenciu a vymenovali ho za Hráča zápasu. Lorenzo tiež dúfa vo väčší vplyv kapitána Jamesa Rodrigueza, ktorý zažiaril na MS 2014 v Brazílii.

    „Nemôžeme na seba tlačiť, akoby sme už boli finalisti ani nič podobné. Musíme ísť deň za dňom, tréning za tréningom a už teraz musíme myslieť na Kongo,“ povedal po triumfe nad Uzbekistanom obranca Crystal Palace Daniel Muňoz.

    Konžania sa proti Portugalcom posmelili ziskom historického bodu. S favoritom prehrávali od začiatku stretnutia, ale pred polčasovou prestávkou upravil na konečných 1:1 Yoane Wissa, ktorý strelil vôbec prvý gól svojej krajiny na majstrovstvách sveta.

    Kouč Sebastien Desabre po zápase zdôraznil, že tam Kongo nekončí: „Je to prvý krok. Musíme však ísť ďalej. To je to, čo sa snažíme robiť stále. Byť lepší, behať rýchlejšie. V útoku sa ešte musíme zlepšiť.“

    Francúzsky tréner pravdepodobne nebude výrazne meniť zostavu, keďže proti Portugalsku mu taktika fungovala.

    „Systém, ktorý sme použili, nám pomohol a hráči tomu boli stopercentne oddaní. Som si celkom istý, že môžeme dosiahnuť veľké veci. Musíme využiť tento štart. Je to remíza proti jednému z najlepších tímov na svete, takže sme spokojní, ale potrebujeme viac bodov, aby sme postúpili do ďalšej fázy,“ dodal 49-ročný Desabre.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny K na MS vo futbale 2026

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Tuchel.
    Thomas Tuchel.
    Z futbalu sa stáva basketbal. Hydratačné pauzy menia identitu zápasu, kritizuje Tuchel
    dnes 16:01
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Tuchel.
    Thomas Tuchel.
    Z futbalu sa stáva basketbal. Hydratačné pauzy menia identitu zápasu, kritizuje Tuchel
    dnes 16:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Kolumbia ide za postupom, no tréner brzdí optimizmus. Pre Kongo sa MS ešte nekončia