Africký tím potrápil ďalšieho favorita. Kolumbia strelila štyri góly, no platil len jeden

MS vo futbale 2026 - skupina K
Kolumbia - DR Kongo 1:0 (0:0)
Gól: 76. Muňoz
Rzhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Lucumi, Lerma - Pickel
Diváci: 45.358
Kolumbia: Vargas – Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias (77. Rios) – Rodriguez (58. Quintero), Suarez (58. Cordoba), Diaz
DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (72. J. Kayembe) – Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mbuku), E. Kayembe (72. Pickel) – Wissa, Bakambu (57. Banza)
Futbalisti Kolumbie si v predstihu zabezpečili účasť v šestnásťfinále MS. Postupovú istotu získali vďaka víťazstvu nad DR Kongo 1:0, po ktorom sú s plným počtom šiestich bodov na čele K-skupiny. Štvrťhodinu pred koncom o tom gólom rozhodol Daniel Muňoz.
- ONLINE: Kolumbia - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (skupina K)
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Kolumbia uzavrie účinkovanie v základnej skupine šlágrom proti Portugalsku, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami.
DR Kongo čaká v rovnakom čase v Atlante duel „o všetko“ proti Uzbekistanu.
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MS vo futbale 2026 - skupina K
Priebeh zápasu Kolumbia - DR Kongo
I. polčas:
Kolumbia odštartovala duel náporom a už v úvodnej desaťminútovke bola trikrát blízko ku gólu.
Najskôr brankár Mpasi vyrazil Diazovu strelu iba pred Muňoza, ktorý netrafil odkrytú bránku.
Ten istý hráč sa v 6. minúte už tešil z vedenia, jeho radosť však pokazil tesný ofsajdový verdikt. Do tretice musel Mpasi krotiť delovku Rodrigueza.
Brankár Konga sa potom zapotil aj pri ďalšej šanci Diaza a Kolumbijčania viedli po polhodine hry na strelecké pokusy už 9:1. Dominovali aj v držaní lopty, no do kabín sa išlo za bezgólového stavu.
II. polčas:
Hneď po prestávke mali „Los Cafeteros“ ďalšie tutovky - Diazovu krížnu strelu brankár vyrazil nohou pred osamoteného Ariasa a ten z dorážky vystrelil tesne vedľa.
Jednoznačnú prevahu favorit pretavil do gólovej koncovky až v 76. minúte, keď sa lopta v šestnástke dostala k aktívnemu Muňozovi, ktorý vystrelil z prvej a po teči obrancu Kapuadiho nemal brankár Mpasi šancu zasiahnuť - 1:0.
O chvíľu neskôr ešte zaujali dva neuznané góly Diaza, najskôr pre útočný faul a potom pre ofsajd.
Konžský tím sa na odpoveď nezmohol a na trávniku tak po záverečnom hvizde vypukla kolumbijská postupová radosť.
Hlasy po zápase
Daniel Muňoz, autor gólu Kolumbie: „Tento úspech je zásluha celého tímu. Tri body sme dnes získali spoločne a aj pre všetkých fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť. Víťazstvo nám dodá sebavedomie. Nechceme sa však uspokojiť len s tým, čo sme zatiaľ dosiahli.“
Nestor Lorenzo, tréner Kolumbie: „Chcem sa poďakovať tímu za všetko úsilie. Hráči splnili zápasový plán do bodky. Zaslúžili sme si ešte lepší výsledok. Súper nám v závere skomplikoval situáciu, ale boli sme mužstvom, ktoré si víťazstvo zaslúžilo.“
Sebastien Desabre, tréner DR Kongo: „Bol to pre nás náročný zápas. Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu, ktorý bol lepší. Naši hráči ako vždy bojovali o priaznivý výsledok, ale nepodarilo sa nám ho dosiahnuť. Zápasy s Portugalskom aj Kolumbiou nám priniesli veľa skúseností.“