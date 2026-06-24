    Kolumbia
    Kolumbia
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina K
    1 - 0
    0:0
    DR Kongo
    DR Kongo
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogaléria

    Africký tím potrápil ďalšieho favorita. Kolumbia strelila štyri góly, no platil len jeden

    Daniel Muňoz (2) oslavuje gól do siete DR Kongo na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (45)
    Daniel Muňoz (2) oslavuje gól do siete DR Kongo na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|24. jún 2026 o 06:14
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    Kolumbia dnes zdolala DR Kongo v skupine K na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Kolumbia - DR Kongo 1:0 (0:0)

    Gól: 76. Muňoz

    Rzhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Lucumi, Lerma - Pickel

    Diváci: 45.358

    Kolumbia: Vargas – Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias (77. Rios) – Rodriguez (58. Quintero), Suarez (58. Cordoba), Diaz

    DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (72. J. Kayembe) – Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mbuku), E. Kayembe (72. Pickel) – Wissa, Bakambu (57. Banza)

    Futbalisti Kolumbie si v predstihu zabezpečili účasť v šestnásťfinále MS. Postupovú istotu získali vďaka víťazstvu nad DR Kongo 1:0, po ktorom sú s plným počtom šiestich bodov na čele K-skupiny. Štvrťhodinu pred koncom o tom gólom rozhodol Daniel Muňoz.

    Kolumbia uzavrie účinkovanie v základnej skupine šlágrom proti Portugalsku, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami.

    DR Kongo čaká v rovnakom čase v Atlante duel „o všetko“ proti Uzbekistanu.

    Fotogaléria zo zápasu Kolumbia - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    Colombia's Jhon Cordoba (9) reacts after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Daniel Munoz (2) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Daniel Munoz (2) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Daniel Munoz (2) scores their opening goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    45 fotografií
    From left, Colombia's Juan Quintero (20), Colombia's James Rodriguez (10), Congo's Chancel Mbemba (22) and Congo's Axel Tuanzebe (4) react after their World Cup Group K soccer match in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz (7) reacts during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA flare is lit in the stands following the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Colombia cheer at the end of the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia players celebrate after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Chancel Mbemba, center, reacts at the end of the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. 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(AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Cordoba (9) argues with referee Maurizio Mariani, of Italy, during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Richard Rios, left, and Congo's Nathanael Mbuku fight for the ball during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. 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(AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Daniel Munoz (2) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Noah Sadiki, left, passes the ball during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. 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(AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Gustavo Puerta (14) reacts as he challenges for the ball with Congo's Chancel Mbemba (22) during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Cordoba, left, grabs Congo's Chancel Mbemba during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) punches the ball away during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Arthur Masuaku, left, and Colombia's Daniel Munoz eye for the ball during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    2
    2
    0
    0
    4:1
    6
    V
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    2
    1
    1
    0
    6:1
    4
    V
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    2
    0
    0
    2
    1:8
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Kolumbia - DR Kongo

    I. polčas:

    Kolumbia odštartovala duel náporom a už v úvodnej desaťminútovke bola trikrát blízko ku gólu.

    Najskôr brankár Mpasi vyrazil Diazovu strelu iba pred Muňoza, ktorý netrafil odkrytú bránku.

    Ten istý hráč sa v 6. minúte už tešil z vedenia, jeho radosť však pokazil tesný ofsajdový verdikt. Do tretice musel Mpasi krotiť delovku Rodrigueza.

    Brankár Konga sa potom zapotil aj pri ďalšej šanci Diaza a Kolumbijčania viedli po polhodine hry na strelecké pokusy už 9:1. Dominovali aj v držaní lopty, no do kabín sa išlo za bezgólového stavu.

    II. polčas:

    Hneď po prestávke mali „Los Cafeteros“ ďalšie tutovky - Diazovu krížnu strelu brankár vyrazil nohou pred osamoteného Ariasa a ten z dorážky vystrelil tesne vedľa.

    Jednoznačnú prevahu favorit pretavil do gólovej koncovky až v 76. minúte, keď sa lopta v šestnástke dostala k aktívnemu Muňozovi, ktorý vystrelil z prvej a po teči obrancu Kapuadiho nemal brankár Mpasi šancu zasiahnuť - 1:0.

    O chvíľu neskôr ešte zaujali dva neuznané góly Diaza, najskôr pre útočný faul a potom pre ofsajd.

    Konžský tím sa na odpoveď nezmohol a na trávniku tak po záverečnom hvizde vypukla kolumbijská postupová radosť.

    Hlasy po zápase

    Daniel Muňoz, autor gólu Kolumbie: „Tento úspech je zásluha celého tímu. Tri body sme dnes získali spoločne a aj pre všetkých fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť. Víťazstvo nám dodá sebavedomie. Nechceme sa však uspokojiť len s tým, čo sme zatiaľ dosiahli.“

    Nestor Lorenzo, tréner Kolumbie: „Chcem sa poďakovať tímu za všetko úsilie. Hráči splnili zápasový plán do bodky. Zaslúžili sme si ešte lepší výsledok. Súper nám v závere skomplikoval situáciu, ale boli sme mužstvom, ktoré si víťazstvo zaslúžilo.“

    Sebastien Desabre, tréner DR Kongo: „Bol to pre nás náročný zápas. Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu, ktorý bol lepší. Naši hráči ako vždy bojovali o priaznivý výsledok, ale nepodarilo sa nám ho dosiahnuť. Zápasy s Portugalskom aj Kolumbiou nám priniesli veľa skúseností.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 13

    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    5 - 0
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    1 - 0
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    0 - 0
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    0 - 1
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto

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    MS vo futbale 2026

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    Doku sa stal otcom a vracia sa na MS. Belgicko ho potrebuje pred duelom s Novým Zélandom
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    Domov»MS vo futbale 2026»Africký tím potrápil ďalšieho favorita. Kolumbia strelila štyri góly, no platil len jeden