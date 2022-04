Dám gól pre teba i pre malého, sľúbil partnerke. Loptu trafil parádne

„Najprv som mal v hlave, že budem loptu centrovať, lebo to bolo dosť ďaleko. Potom som si to rozmyslel a poslal loptu na bránu. Väčšinou trénujem technické strely, málokedy sa rozhodnem pre takúto delovku. Teraz sa to podarilo, padlo to tam,“ opísal parádnu strelu pod brvno 27-ročný futbalista.

„Čakáme bábätko a hovoril som svojej polovičke, že dám gól pre ňu aj pre malého. O to viac som sa tešil, že sa mi to podarilo,“ uviedol pre Sportnet Tibor Palko.

Na syna tlačiť nebude

Mnohé kluby sa momentálne zaoberajú reorganizáciou, ale Tibor Palko to vníma len okrajovo. „Mám teraz príjemnejšie starosti. Veľmi sa už tešíme na chlapčeka,“ hovoril s neskrývanou radosťou.

On sám vraj kopal do lopty skôr, ako vedel chodiť, no na syna nebude tlačiť, aby sa z neho za každú cenu stal futbalista. Z vlastnej skúsenosti vie, že to môže pomôcť, ale môže to byť aj na škodu.

„Bude robiť to, čo ho bude baviť a my, rodičia ho budeme podporovať vo všetkom,“ vyhlásil.