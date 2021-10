Hráva, lebo sa im zranil útočník. Bývalý ligista dal v troch zápasoch deväť gólov

KOŠICE. Hoci s pribúdajúcim vekom myslí viac na trénerstvo, stále potvrdzuje svoj extrémny čuch na góly. Už 38-ročný bývalý hráč 1. FC Košice, Slovana či Interu Bratislava Roman Jurko je aktuálne druhý najlepší strelec IV. ligy Juh VsFZ. Na konte má 14 gólov. A to pritom zo začiatku sezóny zväčša naskakoval v pozícii striedajúceho hráča. Cez víkend si svoju bilanciu výrazne vylepšil, Krásnohorskému Podhradiu strelil pri výhre 7:1 päť gólov. V 35. minúte zápasu mal na konte už štyri presné zásahy.

V posledných troch stretnutiach sa presadil celkovo deväťkrát.

Častý obrázok - spoluhráči pribiehajú na znak oslavy Jurkovho gólu. (Autor: archív R.J.)

Rekord? Osem gólov v zápase „Podarilo sa nám vyhrať, to je prvoradé. Mojich päť gólov je len čerešnička na torte,“ okomentoval bývalý ligista skromne svoje galapredstavenie. Počas dlhoročnej kariéry nastrieľal stovky gólov, bol najlepším strelcom rôznych súťaží. Päťgólový počin nie je v jeho prípade premiérový. „Ak si dobre pamätám, počas pôsobenia v Medzeve som dal osem gólov Veľkým Kapušanom,“ preukázal výbornú pamäť. Bolo to v závere sezóny 2017/18, v rovnakej súťaži. Medzev vyhral drvivo 12:0 a Jurko ešte v závere nepremenil penaltu. Rovnako osem gólov strelil aj rok predtým Veľkému Folkmaru.

Aktuálne ťahá trojzápasovú gólovú šnúru. Okrem piatich zásahov do siete Krásnohorského Podhradia sa presadil aj v Kráľovskom Chlmci a hetrikom zariadil výhru 3:2 nad Topoľanmi. Znamená to, že chytá streleckú formu? „Bola to skôr vynútená záležitosť. Musel som nastúpiť, pretože sa nám zranil hrotový útočník Jakub Špišák. Som rád, že to viedlo k zisku deviatich bodov,“ pousmial sa.

Sám seba posiela na lavičku Zo začiatku sezóny naskakoval Roman Jurko do hry zväčša v pozícii striedajúceho hráča. Dôvodom menšej minutáže nebolo zranenie, príležitosť dostávali iní hráči. Zostavu pritom určuje on. „Som hrajúci tréner a postupne sa presúvam viac na lavičku. Je čas dať prednosť mladším. Situácia v posledných troch kolách si to však vyžadovala, tak som nastúpil,“ vysvetlil futbalista, ktorý počas kariéry okúsil pôsobenie v Izraeli, Španielsku i na Cypre a po návrate hrával vo viacerých kluboch z východného Slovenska. Trénerská stopa je v prípade Jurka zaujímavá. Netýka sa len futbalu.

Skúsený futbalista sa venuje aj individuálnemu tréningu detí a dospelých. (Autor: archív R.J.)

„Nazývam to miniakadémia. Okrem detí trénujem napríklad aj ľudí, ktorí chcú ísť na maratón či preteky Spartan Race. Baví ma to, sú to neoceniteľné skúsenosti, ktoré sa dajú nabrať len praxou,“ skonštatoval ambiciózny osobný tréner. „Každý športovec je iný, vyžaduje si to špeciálnu starostlivosť. Musíte s ním pracovať každý druhý-tretí deň, aby ste si zvykli na jeho osobnosť a prispôsobili všetko tomu, aby sa vedel zlepšovať,“ prezradil Jurko, ktorý pracuje v Košiciach ako procesný špecialista v IT sfére.

Odišiel im sponzor, hráči i tréner Niekdajší veľký talent slovenského futbalu hráva za košickú mestskú časť Ťahanovce od leta 2018. Zažil postup klubu z piatej ligy do štvrtej i následné etablovanie sa v nej. Úvod aktuálnej sezóny mužstvu príliš nevyšiel, v úvodných piatich kolách získalo jediný bod. Po troch výhrach v rade so súpermi z chvosta tabuľky patrí Ťahanovčanom v tabuľke dvanáste miesto.

„Pred sezónou nám odišiel hlavný sponzor, asi sedem alebo osem hráčov a skončil aj tréner. Mužstvo sme doplnili o odchovancov a chlapcov z nižších súťaží, najmä mladších. Chceme ich rozvíjať a udržať pre Ťahanovce štvrtú ligu,“ vraví o aktuálnych klubových ambíciách. „Prvé výsledky začínajú prichádzať, ale netreba sa učičíkať. Liga je dlhá a navyše sme v bordovej zóne, takže nikdy neviete, kedy môže byť znova prerušená,“ upozornil.

Spoluhráčovi núka pečené prasa Štrnásť strelených gólov v jedenástich doposiaľ odohraných kolách, a to aj pri menšej minutáži. Plus jeden zásah v Slovnaft Cupe. To je neklamný znak toho, že Jurko by ešte kopačky na klinec vešať nemusel. „Nedá sa skončiť zo dňa na deň, to jednoducho nie je možné. A keď viem pomôcť mužstvu, prečo nie? Prioritu však už majú iní hráči. Musím sa o seba viac starať a po každom zápase sa dávam štyri dni dokopy,“ priznal bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska, pre ktorého je futbal stále srdcovka. „Viac dbám na strečing, životosprávu a snažím sa udržiavať na určitej úrovni,“ priblížil.

Z gólov má stále obrovskú radosť. (Autor: archív R.J.)

Táto sezóna je pre neho pravdepodobne posledná v štvrtej lige. Tak to aktuálne cíti. „Vek nepustí. Potom by som si ešte možno zahral v nižšej súťaži. Teraz však chcem predovšetkým rozdávať skúsenosti v Ťahanovciach,“ zdôraznil. To, že v ťahanovskom kolektíve vládne dobrá atmosféra, potvrdzuje aj jeho bonmot na záver. Kapitánovi mužstva Tiborovi Palkovi tým hodil rukavicu. „Ponuka odo mňa na pečené prasiatko za jeho prvý gól platí. V nedeľu mi síce nahral na štyri, ale už by som bol rád, aby sa po jedenástich kolách aj on presadil strelecky. Zaslúži si to za svoj prístup a to, čo dáva futbalu,“ vyzdvihol spoluhráča a zároveň asistenta trénera.