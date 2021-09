Opustil bránu a šprintoval do šestnástky súpera. Vyrovnal v pridanom čase

„Striedali sa úseky, keď sme mali viac z hry my, potom súper. Súper bol najprv oveľa efektívnejší. Pomohol nám však rýchly gól na 3:1. O päť minút sme dali zase na 3:2. My sme začali hrať, súper trošku znervóznel,“ opísal priebeh stretnutia tréner Vrbového Peter Majerník.

Tvrdí, že takéto situácie sa nedajú nacvičovať, veľkú úlohu zohrá šťastie a náhoda.

„Maťo Székely chytal aj ligu, bolo to čisto jeho rozhodnutie, logické vyústenie situácie, všetci sa nahrnuli do šestnástky. Ja som naňho ani nekričal, nech nejde von z brány. Stáva sa to niekedy aj v popredných ligách, že brankár skóruje, teraz sa to stalo nám,“ uviedol Peter Majerník.