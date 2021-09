Dedinský zápas vyvolal vášne. Ak sa niekto prizná, kúpim kartón šampanského, tvrdí rozhodca

Podľa záberov jedinej kamery je ťažko rozlúštiť, či tam kontakt naozaj bol.

„Je pravda, že to video nemá potrebnú kvalitu a nebol to žiadny brutálny zákrok. Ako sa však hráč súpera otáčal, zavadil o mňa. Ak by to tak nebolo, priznal by som sa. Veď hráme pre zábavu,“ dodal.