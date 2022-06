Tretí a siedmy tím delia iba tri body. V poslednom kole štvrtej ligy pôjde o veľa

BRATISLAVA. Posledné kolo skupiny Juh IV. ligy Stredoslovenského futbalového zväzu bude mimoriadne napínavé. O víťazovi i o druhom mieste je už rozhodnuté, no tímy na treťom a siedmom mieste delia iba tri body. Súťaž s prehľadom vyhrala Banská Štiavnica, na druhom mieste sa umiestnil Badín. Po reorganizácii oba tímy majú isté miesto v najvyššej krajskej súťaži, Majstrovstvách regiónu – IV. lige. Tam má postúpiť aj tretí tím tabuľky, kým štvrtý by hral so štvrtým tímom skupiny Sever v utorok večer na neutrálnom ihrisku v Brezne baráž.

Aktuálna situácia vyzerá nasledovne:

3. Slovenské Ďarmoty 25 13 4 8 57:31 43 4. Šalková 25 13 4 8 39:41 43 5. Príbelce 25 11 9 5 49:31 42 6. Poltár 25 12 5 8 30:27 41 7. Zvolen 25 12 4 9 41:28 40

Bodovo dotiahnuť na tretie FK Slovenské Ďarmoty sa môže ešte aj siedmy tím súťaže, MFK Zvolen.

Program zainteresovaných mužstiev v poslednom kole: Detva – Šalková Badín – Slovenské Ďarmoty Málinec – Príbelce Poltár – Zvolen Zápasy sa hrajú v jednotnom čase v nedeľu o 17.30.

Asi o 400 kilometrov viac Najlepšiu východiskovú pozíciu má FK Šalková. Aktuálne je o skóre za Slovenskými Ďarmotami, no má lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov. V poslednom kole navyše hrá na pôde predposlednej Detvy. „Tréner aj chlapci by mali záujem o postup. Dôležité však je, čo povie náš hlavný sponzor. Vyrátali sme, že o súťaž vyššie by sme nacestovali asi o 400 kilometrov viac, ako v súčasnej štvrtej lige, lebo by sme mali súperov aj zo severnej časti kraja,“ uviedol pre Sportnet manažér klubu Štefan Nigríni. Vedenie bude mať sedenie po poslednom kole, na ktorom preberú všetky aspekty postupu. „Samozrejme, musíme vyhrať v Detve,“ dodal.

Vzájomné zápasy Slovenské Ďarmoty Poltár 1:0 (d), 6:1 (v)

Zvolen 0:2 (v), 3:0 (d)

Príbelce 0:3 (v), 1:1 (d)

Šalková 0:1 (d), 3:3 (v) Šalková Slovenské Ďarmoty 1:0 (v) , 3:3 (d)

Poltár 1:2 (v), 0:2 (d)

Zvolen 1:0 (d), 4:1 (v)

Príbelce 1:1 (d), 0:3 (v) Príbelce Slovenské Ďarmoty 3:0 (d), 1:1 (v)

Šalková 1:1 (v), 3:0 (d)

Poltár 1:1 (v), 0:0 (d)

Zvolen 1:3 (d), 2:2 (v) Poltár Slovenské Ďarmoty 0:1 (v), 1:6 (d)

Šalková 2:1 (d), 2:0 (v)

Príbelce 1:1 (d), 0:0 (v)

Zvolen 1:0 (v) Zvolen Slovenské Ďarmoty 2:0 (d), 0:3 (v)

Šalková 1:4 (d), 0:1 (v)

Príbelce 3:1 (v), 2:2 (d)

Poltár 0:1 (d)

Zdržanliví funkcionári Pred posledným kolom sú zdržanliví aj v Slovenských Ďarmotách. „Ak by sme boli v tej pozícii, že by sme mohli ísť hore, vedenie by zasadlo a niečo by sme riešili. No ak nevyhráme v Badíne, je to všetko neaktuálne, takže je zbytočné o tom v predstihu polemizovať,“ povedal manažér klubu FK Slovenské Ďarmoty Jozef Ďörď. Predstavitelia TJD Príbelce sa k situácii zatiaľ nechceli vyjadriť.

Žiadny súper z okolia TJ Sklotatran Poltár privíta v poslednom kole MFK Zvolen, ktorý na jar má výborné výsledky, body stratil iba v dvoch zápasoch. „Máme najkvalitnejšieho súpera z jarnej časti,“ konštatoval predseda poltárskeho klubu Ján Skýpala. „O tom, či chceme postúpiť, budeme uvažovať, ak by sme sa umiestnili na postupovom mieste. Zatiaľ je to v hypotetickej rovine,“ zdôraznil. Mesto Poltár je stále v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet by sa mal schváliť budúci pondelok na zasadnutí mestského zastupiteľstva. V prípade možnosti postupu klub musí zhodnotiť finančnú situáciu, ochotu mesta podporiť klub, ako aj silu hráčskeho kádra. „Zápasy v Majstrovstvách regiónu možno nebudú až také lukratívne pre tunajších divákov. Mužstvá z okolia totiž chcú ísť do tretej ligy východ. Nemali by sme žiadne derby, žiadneho súpera z blízkeho okolia. Najbližšie by sme to mali asi do Kováčovej“ doplnil Skýpala.

Zvolen má na viac MFK Zvolen na jar podáva skvelé výkony, no dopláca na nevydarenú jeseň. Hoci bodovo sa môže ešte dotiahnuť na mužstvá na treťom mieste, vzájomné zápasy so Slovenskými Ďarmotami i so Šalkovou má horšie. Pritom Zvolen by jednoznačne mal záujem o postup do najvyššej krajskej súťaže.