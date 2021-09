Na ihrisku boli dvaja Peckovia. V Poltári si pripomenuli sto rokov futbalu

Do obecnej kroniky uznávaný pedagóg o štyri roky napísal: „Na jar, akonáhle sa sňah spustí, začnú deti hrať kopanú (football). Utešený je to pohľad, keď tak pri začiatku jari na niektorej lúke teraz už aj 3-4 partie vidíme kopanú hrať.“

Futbalový klub v Poltári založili v roku 1921, ale prvú loptu z Budapešti priniesol do Poltára už v roku 1908 vtedajší učiteľ a neskôr aj riaditeľ cirkevnej ľudovej školy Július Pástor.

Takéto zaujímavosti, veľa výsledkov, tabuliek, dobových fotografií i osobných spomienok obsahuje kniha Pavla Lašáka s názvom Spomienky na sto rokov futbalu v Poltári, ktorú vydalo mesto. O knihu bol veľký záujem, veľa fanúšikov i bývalých futbalistov si do nej zbieralo aj podpisy spoluhráčov a internacionálov.

Domáce legendy však stav otočili po dvoch kontrách, najprv skóroval Peter Turic, potom Jozef Marcinek, podľa hlásateľa vraj „poltársky Totti“. Hral s desiatkou, ale lichotivú prezývku pravdepodobne nezískal pre vernosť jednému klubu – v druhom polčase už na ihrisku chýbal, ponáhľal sa do Málinca, za ktorý nastúpil v závere majstrovského zápasu.

Svoje kvality ukázal aj v exhibičnom zápase, zastavil veľa útokov internacionálov, no v druhom polčase stretnutia sa už ukázala lepšia zohratosť a kondícia bývalých reprezentantov.

Tomáš Medveď skóroval aj z jedenástky

„Je to naša práca, zabávať publikum v mestečkách a mestách, keď majú oslavy. Je to niekedy zábava aj pre nás, ale s pribúdajúcimi rokmi je to skôr drina než zábava,“ uviedol po stretnutí Medveď.

V Poltári bol prvý raz, chválil organizáciu podujatia i súpera. Hetrik ho však bude niečo stáť. „Za hetrik sa platí ťažkou valutou, aj som uvažoval, či ten tretí dám… Ale nie, góly sú mojím korením,“ uzavrel so smiechom.