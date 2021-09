Najstarší hráč na ihrisku držal stred obrany a obral o body kamaráta

Marcelovčania obsadili v nováčikovskej sezóne tretej ligy krásne tretie miesto (odohralo sa iba 16 kôl), no a v tej minulej „polovičnej“ zase ôsmu priečku.

Do Nových Zámkov išli pre tri body

Uplynulú sobotu cestovali Marcelovčania do Nových Zámkov na súboj trinásťbodových tabuľkových susedov v pozícii štvrtého najlepšieho tímu „vonku“ (2-0-2), kým domáci FKM z piatich domácich zápasov štyri vyhral a iba s Imeľom remizoval (v predchádzajúcom kole 2:2). Na ihriskách súperov sú Nové Zámky zatiaľ úplne neškodné a bez jediného bodu najhoršie v súťaži. Aj preto bolo najväčším otáznikom sobotňajšieho stretnutia FKM Nové Zámky – FK Marcelová to, či sa Novozámčania dokážu vrátiť na domácu víťaznú vlnu a pripíšu si piaty trojbodový zápis, alebo im to hostia prekazia a ešte si vylepšia bilanciu na ihriskách súperov.

Zaujímavosťou bolo, že na trénerskej stoličke hostí sedel Peter Lérant, ktorý ešte pred troma rokmi viedol práve Nové Zámky a ktorý je známy tým, že od svojich zverencov vyžaduje prísne plnenie najmä defenzívnych úloh.

Aj preto bolo jednou z hlavných úloh domáceho trénera Mariána Süttöa nájsť recept na prekonanie štvrtej najlepšej obrany v súťaži.

A veru sa mu to podarilo, keď už v 13. minúte prekonal brankára Andreja Kosťukeviča vydarenou strelou k žrdi z vari 20 metrov domáci Filip Németh. Razom sa karta obrátila a Novozámčania, ktorí ťahali trojzápasovú šnúru bez výhry, stáli pred ďalšou výzvou - zostávajúcich 77 minút neinkasovať. Podarilo sa im aj to a po zápase FKM Nové Zámky – FK Marcelová (1:0) sa tešili z piateho domáceho víťazstva.