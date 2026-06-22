    Hydratačné prestávky na MS pomáhajú najmä slabším tímom, myslí si Scaloni

    Lionel Scaloni
    Lionel Scaloni (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 09:52
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    Získajú viac času na zotavenie sa.

    Hydratačné prestávky počas MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku môžu podľa trénera argentínskej futbalovej reprezentácie Lionela Scaloniho pomôcť najmä papierovo slabším tímom.

    Občerstvovacie pauzy sa dosiaľ stretávajú s kritikou, keďže zaberajú šesť minút v priebehu každého stretnutia.

    Pri vysokých teplotách a vlhkostiach vzduchu majú hráčom pomôcť schladiť sa a doplniť tekutiny, ale zároveň narušujú tempo hry. Počas každého polčasu rozhodcovia nariadia jednu.

    Argentínsky kouč si myslí, že tieto pauzy v podstate delia zápasy na štvrtiny. „Hoci skupinová fáza bola historicky vždy zložitá, povedal by som, že tieto majstrovstvá sveta sú o niečo náročnejšie, pretože je tam viac zápasov.

    Základná časť býva vždy pre každého náročná a do toho podmienky, teplo a neustále prestávky v stretnutiach. To znamená, že by to mohlo pomôcť tímu, ktorý je teoreticky slabší, pretože má čas na zotavenie,“ uviedol Scaloni podľa AFP.

    Obhajcovia titulu zdolali v prvom zápase J-skupiny Alžírsko 3:0, hetrikom sa o to zaslúžil hviezdny Lionel Messi. Argentínčanov najbližšie čaká súboj s Rakúskom, ktorý sa odohrá v pondelok o 19.00 SELČ na Štadióne AT&T v Arlingtone.


    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny J

    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    3 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    3 - 1
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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