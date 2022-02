Ramsay: Hokejový zázrak na ľade? Prečo by sme to nemohli byť teraz my

Sme na prahu ďalších olympijských hier. Som nesmierne rád, že sme zvládli vlaňajšiu kvalifikáciu a tieto dni môžeme hrať v Pekingu. Čo môžete od nás očakávať? Neustále hovorím chlapcom, nech idú do zápasu s cieľom vyhrať. Nerobím rozdiel medzi olympiádou, majstrovstvami sveta či prípravným zápasom. Stále chcem vyhrať. Kompletný program Slovákov na ZOH Peking 2022

Program, výsledky, tabuľky, skupiny - hokej na ZOH Peking 2022 Niekedy hráte skvelo, ale zápas nevyhráte. Niekedy ste na konci duelu víťaz, hoci ste si vyhrať nezaslúžili. To sa stať môže.

Mojou filozofiou je, že ak hráči veria v seba, na ľade nechajú maximum a dodržiavajú systém, môžu byť najlepší. Tým pádom vyhrajú. Od môjho príchodu na Slovensko chcem, aby sme hrali silný, nátlakový, rýchly hokej. Pjongčang nám ušiel pomedzi prsty Vy Slováci ste krásni ľudia. Ale nie vo všetkom sme si rozumeli od začiatku. Niekedy mi prišlo, že všetko by ste chceli hneď. A keď to nejde, rýchlo sa vzdáte. Ale tak to nefunguje. V živote ani v hokeji. Môžeme totiž stratiť tretinu, ale stále je dosť času na obrat. A keď sa to podarí, naplní vás to úžasným pocitom hrdosti. Stačí sa pozrieť na zápas s Rusmi na olympiáde v Pjongčangu. Po niečo málo 4 minútach sme prehrávali 0:2. Nechcel som si hneď zobrať oddychový čas, ale chlapcom som povedal:

Pozrite sa na hodiny. Stále máme pred sebou množstvo času. Ak budeme hrať našu hru, môže sa to otočiť. A tak sa aj stalo. Zápas sme napokon vyhrali. V posledných piatich minútach sme zblokovali hádam desať striel. Úžasný výkon. Stačil jeden impulz, dobrý zákrok od brankára, následne strelený gól a už to išlo. Nikto nevystúpil z vlaku, všetci držali spolu. Ďalší priebeh turnaja nám už nevyšiel. Dodnes ma mrzí zápas s USA, ktorý sme prehrali 1:2. Rozhodujúci gól sme dostali v úvode tretej tretine pri presilovke súpera. Dostali sme trest za príliš veľa hráčov na ľade.

Craig Ramsay ako Jánošík. (Autor: SME - JOZEF JAKUBČO)

Američania hrali vtedy štyri presilovky za sebou. Zavolal som si rozhodcu a povedal som mu, že takto okato to nemôže vyzerať. Bol na mňa nahnevaný, ja som reagoval pokojne. Len som konštatoval, že to nevyzerá dobre. Je škoda, že sme si ten turnaj nechali ujsť pomedzi prsty. Posledný zápas v skupine so Slovinskom bol pre mňa nepríjemný šok. Nastražili nám pascu pri prechode stredným pásmom a my sme sa do nej chytili.