Lašák ešte nepremýšľa o jednotke. Musí však riešiť zásadný problém: Gajan nemá časť výstroja

Tréner brankárov v slovenskej hokejovej reprezentácii Ján Lašák bol spokojný po zistení, že bude mať k dispozícii všetkých troch brankárov ešte pred odletom na ZOH do Milána.
Jeho radosť však skalila nepríjemnosť, keďže nováčikovi Adamovi Gajanovi nedorazila časť výstroja. To, kto bude na hrách jednotkou neprezradil, záležať bude od viacerých vecí.
Na pondelkovom zraze boli Stanislav Škorvánek a Adam Gajan, Samuel Hlavaj si ešte išiel vybaviť nejaké veci domov do Martina. K tímu sa však pripojí v utorok.
Spokojný na polovicu
„Som spokojný tak na polovicu, lebo načo nám je brankár, keď nemá výstroj. Adam má výstroj pripravený, ale nemá korčule. To je najväčší problém, ale má vo vaku GPS, takže vie, kde sa nachádza, je to nahlásené. Veríme, že príde.
Nie je to nič, čo by sa nestávalo, ale blbé je to, že výstroj je v Minnesote, ktorá tam vôbec nemala byť. Uvidíme, či príde do konca týždňa. Podľa toho, čo sa vie, tak je to také 50 na 50. Súčasť dohody ohľadne jeho nominácie, alebo teda moje želanie bolo, že by bolo skvelé, keby mohol prísť hneď a nemusíme nič vymýšľať.
Riešil som to s Chicagom i jeho univerzitou. Samo Hlavaj hrá s Iowou až vo štvrtok, takže v podstate príde o jeden zápas, takže to je veľmi prijateľná daň za to, že tu môže byť. Je to fakt dobrá vec,“ povedal Lašák.
Rozhodovanie je ešte ďaleko
Na otázku, kto bude na hrách jednotka Lašák povedal: „To je ešte veľmi ďaleko. Život naučí človeka, že si môže niečo naplánovať, ale to môže zmeniť 24 hodín predtým. Uvidíme, v akej nálade chalani budú, v akom budú rozpoložení a ako sa budú cítiť. Či budú úplne zdraví. To všetko môže zavážiť a potom sa ukáže.“
Napovedať mal Lašákovi aj večerný tréning. „Tréning veľmi rozhoduje, keď je človek taký 50 na 50. Sledujem tréningy a vnímam tie veci, hlavne vnímam také rýchle situácie, ktoré sa budú stávať v zápase, kto sa ako cíti v tej situácii, kto sa cíti komfortnejšie. Tréning dosť zaváži.“
Bývalý úspešný brankár, majster sveta z roku 2002, však premýšľal o prípadnej rotácii. „Zaoberal som sa tým a rozmýšľal som nad tým, ale ono je veľmi ťažké na to odpovedať. Lebo zápasov je naozaj málo a súperi sú veľmi silní a môže sa stať, že brankár, ktorý nastúpi na prvý zápas, sa ´postaví na hlavu´ a tým pádom máte jasno.
Čiže musíte dať bokom tieto emočné veci v zmysle, že by som chcel, aby si zachytal aj ten aj ten. To jednoducho musí ísť bokom. Je to veľmi ťažké, ale musíme počkať ako sa vyvinie situácia, hlavne tie prvé zápasy ukážu, na čom sme.“
Lašák už nejaký čas pred ZOH s brankármi komunikoval, takúto formu komunikácie si pochvaľoval najmä Samuel Hlavaj, keď nemal ideálny štart do sezóny.
„Vedel som, že potrebuje párkrát počuť, aby sa netrápil, musel som si vymyslieť aj nejaké blbosti, aby tomu uveril. Naposledy som mu kázal vymeniť betóny, lebo tá zelená farba je vysoko a zle to vyzerá opticky a preto dostáva góly. Vymenil ich a dokázal vyhrať nejaké zápasy, takže funguje to,“ zasmial sa Lašák.
Niekoľko telefonátov však absolvoval aj s Gajanom. „Pre mňa je to skvelé, že máme chalana, ktorý prišiel celým naším systémom od 14 rokov. Samo Hlavaj je vlastne taká prvá lastovička. ´Gaja´ sme prebrali, keď bol malý chlapec, takže je to také fajn pre nás.“
Pred štyrmi rokmi pritom Gajan ešte pôsobil v doraste a Hlavaj so Škorvánkom chytali v druhej najvyššej súťaži. Zisk bronzu na olympiáde v Pekingu tak každého zastihol na inom fronte.
„Hovoríme to každému stále, že záleží len na nich. Tvrdá práca sa vždy vráti naspäť. Treba vyjsť z komfortnej zóny, dať tomu viac ako tí ostatní, s tým sa musia stotožniť. A potom je tu aj druhá vec, že kluby by mohli dať Slovákom trochu väčšiu dôveru. Niektoré kluby tú dôveru dávajú, niektoré menej, ale chcel by som ešte viac.
Toto je pre mňa také ťažké keď vidím, že v Čechách dostávajú väčšiu šancu a podržia ich. Toto mi trošičku chýba. Ja viem, že kluby sú pod veľkým tlakom, či už sponzorov, majiteľov a ľudí, ktorí do toho sypú peniaze, lebo všetko je to o dobročinnosti, klobúk dole pred nimi. Ale keby bola väčšia dôvera a chalanov by viac podržali v bránke, tak by to mohlo byť ešte lepšie.“
Pochválil Škorvánka
Pochválil aj Škorvánka, ktorý v tejto sezóne potvrdzuje formu v Hradci Králové. V 39 zápasoch má úspešnosť zákrokov 92,28 percent a 8 shutoutov - najviac v celej lige.
„On je Hradec Králové. Je skvelé vidieť, že je v pozícii, kedy mužstvo stojí a padá na ňom. Vždy je dobré vidieť, že sa dokáže vyrovnať s takým tlakom. Prešiel si postupne cez prvú ligu, potom cez extraligu, prišiel do Čiech, prvý rok si vybudoval meno a teraz patrí k tej najvyššej špičke.
Česká liga je veľmi kvalitná, sú tam hráči, ktorí majú vytvorené neuveriteľné podmienky, nemusia ísť nikde ďalej do Európy, môžu zostať doma, to len potichu závidíme. Preto ma teší, keď tam máme brankára, ktorý je v podstate jedna z najväčších osobností.“
Na záver ešte Lašák s úsmevom prezradil jednu novinku. Všetci slovenskí brankári budú mať na olympiáde novú výstroj: „Všetko majú vyriešené, všetko majú pripravené. Budú fešáci. Minimálne pravidlo číslo 1 dodržíme a to je to, že budú dobre vyzerať na kartičke.“