Vynechal celú sezónu, na krku má zlato. Kapitán Fínov napísal príbeh roka

Počas sezóny 2025/2026 neodohral ani jeden zápas na klubovej úrovni, no na jej konci bol jedným z hlavných hrdinov majstrov sveta.
Fínsky hokejový útočník Aleksander Barkov napísal na MS 2026 nevšedný príbeh, aký sa tak skoro nemusí zopakovať. Po tom, čo Fíni získali v nedeľu večer svoj piaty titul majstrov sveta, odklonil pozornosť od svojich výkonov a upriamil ju na výsledky celého mužstva.
Presne 18. júna 2025 zvíťazili hokejisti Floridy nad Edmontonom 5:1 a vo finálovej sérii play off NHL triumfovali 4:2. Barkov asistoval pri dvoch góloch a v druhej sezóne za sebou doviedol „panterov“ v pozícii kapitána k Stanleyho poháru.
Vedenie klubu si následne poistilo mnohých kľúčových hráčov a všetko nasvedčovalo tomu, že by sa Panthers mohli pokúsiť o zlatý hetrik.
Prišiel však 25. september 2025. Z predsezónneho kempu tímu prišla nepríjemná správa o zranení Barkova, ktoré utrpel na tréningu po kolízii so spoluhráčom Nikom Mikkolom.
Musel absolvovať operáciu predného skríženého väzu a predpokladaná rekonvalescencia v dĺžke 7-9 mesiacov naznačovala jeho dlhodobú absenciu v sezóne. Z tímu Floridy sa k Barkovovi pridali na maródku aj ďalší hráči a mužstvo napokon ani nepostúpilo do play off.
VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko vo finále MS v hokeji 2026
Kapitán tímu neodohral ani jeden zápas, no počas sezóny pracoval na rehabilitácii a chuť do hokeja potvrdil záujmom reprezentovať svoju krajinu.
„Zelenú“ dostal aj od vedenia klubu a v drese Fínska absolvoval dva zápasy v závere prípravy počas posledného turnaja Euro Hockey Tour (EHT).
„Už keď som sa pripojil k tímu na švédskom turnaji EHT, som tušil, že máme víťazný tím. Bol som trochu nervózny, s niektorými hráčmi som sa predtým nestretol. Navyše som nehral celý rok.
Spoluhráči ma prijali do tímu a postupne pribúdali známe tváre. Prišiel Mikael (Granlund), Teuvo (Teräväinen) a neskôr aj Konsta (Helenius). Bola iba otázka času, kedy vyhráme,“ priznal Barkov po zlatom finále.
Absencia zápasovej praxe na ňom nebola poznať, naopak, Fínov viedol vysokým herným štandardom, aký predvádza už niekoľko sezón. Už 11 kanadských bodov (3+8) v 10 zápasoch, či 5 „plusiek“ svedčí o jeho forme, no trojnásobný držiteľ ceny pre najlepšie brániaceho útočníka NHL predvádzal svoju užitočnosť na celom klzisku.
Ukázal ju aj počas oslabenia o dvoch hráčov v úvode druhej tretiny, ktoré napokon Fíni zvládli bez inkasovaného gólu.
Duel napokon doviedli do predĺženia za stavu 0:0 a gólovým hrdinom sa stal mladý útočník Konsta Helenius. Spoločne s brankárom Justusom Annunenom patrili Helenius i Barkov k najdôležitejším strojcom triumfu.
„Ja som bol kľúč k úspechu? Tomu neverím,“ uviedol 30-ročný Barkov s typickým humorom. O jeho význame pre tím svedčí aj fakt, že sa dostal aj do najlepšej šestky turnaja.
MS vo Švajčiarsku boli pre neho tretie v kariére, no prvé po desiatich rokoch. Získal na nich svoju prvú zlatú medailu. Po finálovom zápase uznal kvalitu švajčiarskeho tímu.
„Mal som pocit, že ten zápas sa nikdy neskončí. Šance boli na oboch stranách, oba tímy trafili aj žŕdky, no gól nepadol. Bol to naozaj vyrovnaný zápas po celý čas,“ konštatoval Barkov.
Bolo to prvýkrát, čo na MS viedol národné mužstvo v pozícii kapitána. Fíni sa dočkali triumfu prvýkrát od roku 2022. „Hokej je tímová hra. Každý hráč a člen realizačného tímu je dôležitý. To je dôvod, pre ktorý Fínsko uspelo. Uvedomovali sme si dôležitosť tímu a každý preň urobil maximum,“ povedal kapitán majstrov sveta.