    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Hráči Švajčiarska po prehre vo finále MS 2026.
    Najväčšie sklamanie v histórii švajčiarskeho športu. Nestratili zápas, ale príležitosť
    Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni krátko po góle Konstu Heleniusa vo finále MS 2026 v hokeji. Švajčiarsko prehralo s Fínskom 0:1 po predĺžení.
    Deň 15 na MS: Fíni opäť obkľúčili sochu nahej ženy a Švajčiari bučali na trénera Nórov
    Aleksander Barkov
    Vynechal celú sezónu, na krku má zlato. Kapitán Fínov napísal príbeh roka
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk titulu majstrov sveta
    Fínsko na MS nikdy nemalo silnejší tím. K titulu gratuloval aj legendárny Selänne
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk zlatých medailí
    Fínsko má nového hrdinu aj člena Mount Rushmore. Na Švajčiarsko spadla kliatba
    Hráči Slovenska po prehre so Švédskom na MS v hokeji 2026.
    Olympijské hry sú pre Slovákov jednoduchšie ako majstrovstvá sveta. Domácich zarezali šable
    PrehľadOnline prenosSumárVideoFotogalériaSúvisiace

    Vynechal celú sezónu, na krku má zlato. Kapitán Fínov napísal príbeh roka

    Aleksander Barkov
    Fotogaléria (48)
    Aleksander Barkov (Autor: REUTERS)
    TASR|1. jún 2026 o 10:58
    ShareTweet0

    Po vážnom zranení si musel dať od hokeja pauzu na dlhé mesiace.

    Počas sezóny 2025/2026 neodohral ani jeden zápas na klubovej úrovni, no na jej konci bol jedným z hlavných hrdinov majstrov sveta.

    Fínsky hokejový útočník Aleksander Barkov napísal na MS 2026 nevšedný príbeh, aký sa tak skoro nemusí zopakovať. Po tom, čo Fíni získali v nedeľu večer svoj piaty titul majstrov sveta, odklonil pozornosť od svojich výkonov a upriamil ju na výsledky celého mužstva.

    Presne 18. júna 2025 zvíťazili hokejisti Floridy nad Edmontonom 5:1 a vo finálovej sérii play off NHL triumfovali 4:2. Barkov asistoval pri dvoch góloch a v druhej sezóne za sebou doviedol „panterov“ v pozícii kapitána k Stanleyho poháru.

    Vedenie klubu si následne poistilo mnohých kľúčových hráčov a všetko nasvedčovalo tomu, že by sa Panthers mohli pokúsiť o zlatý hetrik.

    Prišiel však 25. september 2025. Z predsezónneho kempu tímu prišla nepríjemná správa o zranení Barkova, ktoré utrpel na tréningu po kolízii so spoluhráčom Nikom Mikkolom.

    Musel absolvovať operáciu predného skríženého väzu a predpokladaná rekonvalescencia v dĺžke 7-9 mesiacov naznačovala jeho dlhodobú absenciu v sezóne. Z tímu Floridy sa k Barkovovi pridali na maródku aj ďalší hráči a mužstvo napokon ani nepostúpilo do play off.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko vo finále MS v hokeji 2026

    Kapitán tímu neodohral ani jeden zápas, no počas sezóny pracoval na rehabilitácii a chuť do hokeja potvrdil záujmom reprezentovať svoju krajinu.

    „Zelenú“ dostal aj od vedenia klubu a v drese Fínska absolvoval dva zápasy v závere prípravy počas posledného turnaja Euro Hockey Tour (EHT).

    „Už keď som sa pripojil k tímu na švédskom turnaji EHT, som tušil, že máme víťazný tím. Bol som trochu nervózny, s niektorými hráčmi som sa predtým nestretol. Navyše som nehral celý rok.

    Spoluhráči ma prijali do tímu a postupne pribúdali známe tváre. Prišiel Mikael (Granlund), Teuvo (Teräväinen) a neskôr aj Konsta (Helenius). Bola iba otázka času, kedy vyhráme,“ priznal Barkov po zlatom finále.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (finále)
    Hráči Fínska sa tešia zo zisku titulu po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
    Hráč Fínska Konsta Helenius (94) a hráč Švajčiarska Janis Moser (86) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Mikael Granlund (64) a hráč Švajčiarska Dean Kukan (14) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    48 fotografií
    Sakari Manninen (65) a Dominik Egli (72) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Aleksander Barkov (16) a Tim Berni (56) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Olli Maatta (3) a Dean Kukan (14) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi (13) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Hráč Fínska Sakari Manninen (65) a hráč Švajčiarska Dominik Egli (72) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Switzerland's Roman Josi (90) challenges for the puck with Finland's Ville Heinola (41) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Mikko Lehtonen (4) challenges for the puck with Switzerland's Ken Jager (17) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Konsta Helenius in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) and Finland's Urho Vaakanainen (58) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Henri Jokiharju (10) challenges for the puck with Switzerland's Timo Meier (28) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Anton Lundell (15) in action against Switzerland's Christian Marti (54) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Saku Maenalanen (80) in action against Switzerland's Janis Moser (86) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13), Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63), Switzerland's Roman Josi (90) in action during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13) tries to score past Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63) during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) challenges for the puck with Finland's Aatu Raty (34) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Aleksander Barkov (16) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland team standing on the pitch after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius (druhý sprava) sa teší z víťazného gólu, ktorý strelil v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius sa teší z víťazného gólu v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland's Konsta Helenius celebrates after scoring his side's opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland players are dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Janis Moser looks disappointed after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami a trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami a trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni looks disappointed after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland players are dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú s trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.

    Absencia zápasovej praxe na ňom nebola poznať, naopak, Fínov viedol vysokým herným štandardom, aký predvádza už niekoľko sezón. Už 11 kanadských bodov (3+8) v 10 zápasoch, či 5 „plusiek“ svedčí o jeho forme, no trojnásobný držiteľ ceny pre najlepšie brániaceho útočníka NHL predvádzal svoju užitočnosť na celom klzisku.

    Ukázal ju aj počas oslabenia o dvoch hráčov v úvode druhej tretiny, ktoré napokon Fíni zvládli bez inkasovaného gólu.

    Duel napokon doviedli do predĺženia za stavu 0:0 a gólovým hrdinom sa stal mladý útočník Konsta Helenius. Spoločne s brankárom Justusom Annunenom patrili Helenius i Barkov k najdôležitejším strojcom triumfu.

    „Ja som bol kľúč k úspechu? Tomu neverím,“ uviedol 30-ročný Barkov s typickým humorom. O jeho význame pre tím svedčí aj fakt, že sa dostal aj do najlepšej šestky turnaja.

    MS vo Švajčiarsku boli pre neho tretie v kariére, no prvé po desiatich rokoch. Získal na nich svoju prvú zlatú medailu. Po finálovom zápase uznal kvalitu švajčiarskeho tímu.

    „Mal som pocit, že ten zápas sa nikdy neskončí. Šance boli na oboch stranách, oba tímy trafili aj žŕdky, no gól nepadol. Bol to naozaj vyrovnaný zápas po celý čas,“ konštatoval Barkov.

    Bolo to prvýkrát, čo na MS viedol národné mužstvo v pozícii kapitána. Fíni sa dočkali triumfu prvýkrát od roku 2022. „Hokej je tímová hra. Každý hráč a člen realizačného tímu je dôležitý. To je dôvod, pre ktorý Fínsko uspelo. Uvedomovali sme si dôležitosť tímu a každý preň urobil maximum,“ povedal kapitán majstrov sveta.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    1
    O 3. miesto
    Kanada
    Kanada
    2
    Nórsko
    Nórsko
    3

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026


    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Urs Kessler
    Urs Kessler
    Nie som správna osoba, tvrdí. Šéf švajčiarskej federácie po MS okamžite odstúpil
    dnes 12:24|3
    Švajčiarsky kapitán Roman Josi počas finále MS v hokeji 2026.
    ne 23:36
    Švajčiari ovládli individuálne ocenenia na MS. Najlepším hráčom šampionátu sa stal ich kapitánOkrem Švajčiarov sa do All-Stars tímu dostali aj dvaja Fíni a mladík Celebrini.
    ne 23:36
    Patrick Thoresen a Sven Andrighetto.
    ne 23:43
    Prvenstvo nepustil ani po základnej časti. Švajčiarsky útočník ovládol kanadské bodovanieZa ním o bod skončil kanadský kapitán Macklin Celebrini.
    ne 23:43
    Reprezentanti Slovenska počas MS v hokeji 2026.
    ne 23:07|2
    Slovensko je najlepšie z nepostupujúcich tímov. Konečné poradie MS v hokeji 2026Pozrite si poradie všetkých tímov na MS v hokeji 2026.
    ne 23:07|2
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Urs Kessler
    Urs Kessler
    Nie som správna osoba, tvrdí. Šéf švajčiarskej federácie po MS okamžite odstúpil
    dnes 12:24|3
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Vynechal celú sezónu, na krku má zlato. Kapitán Fínov napísal príbeh roka