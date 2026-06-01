Fínsko má nového hrdinu aj člena Mount Rushmore. Na Švajčiarsko spadla kliatba

Hokejisti Fínska vybojovali na 89. MS vo Švajčiarsku svoj piaty titul majstrov sveta v histórii.
Zahraničné médiá si všímajú prácu trénera Anttiho Pennanena, ale aj formát troch proti trom, v ktorom sa hralo predĺženie finálového zápasu.
Ohlasy zahraničných médií na víťazstvo Fínska
Blick.ch: „Zdá sa, že na švajčiarsky tím padla neuveriteľná kliatba. Je o to krutejšie, že výber Jana Cadieuxa vyhral prvých deväť zápasov v riadnom hracom čase.“
Yle.fi: „Fínsko piatykrát vyhralo MS v hokeji. Fínski fanúšikovia opäť vyliezli na sochy, aby oslávili športový úspech. Mladí muži sediaci na streche električky mávali fínskymi vlajkami v centre Helsínk.“
Ilta Sanomat: „Majstrovstvá sveta v zlatej farbe. Tréner Antti Pennanen sa pripája k Curtovi Lindströmovi a Jukkovi Jalonenovi, aby ich doplnil na fínskej hore Mount Rushmore. Vzostup Pennanena po všetkých ťažkostiach, neistote, je fantastický úspech.“
Iltalehti.fi: „Máme zlato! Konsta Helenius je nový národný hrdina Fínska.“
Aftonbladet.se: „Švajčiarsko nikdy nemalo väčšiu šancu na zlato. Namiesto dlho očakávanej zlatej medaily je prvý tím, ktorý v troch finále po sebe nestrelil ani gól.“
Bild.de: „Po tomto finále treba zdôrazniť výkon brankárov, Genoni a Annunen boli vynikajúci. Je škoda, že v predĺžení sú na ľade iba traja hráči z každého tímu a nie piati. Je na čase, aby sa diskutovalo o zmene tohto pravidla.“
The Hockey news (Kan.): „Pribúdajú prehry kanadského hokeja. Tím nezvíťazil ani v zápase o bronz proti Nórsku. V tomto roku nevyhral ani ZOH a ani na MS hráčov do 18 rokov. Je to viac ako len strohé konštatovanie. Je to náznak niečoho, čo treba zastaviť.“