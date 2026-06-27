Úspešný draft pre Slovensko. Kluby NHL si vybrali osem hráčov, z toho dvoch brankárov

Kluby zámorskej NHL si vo vstupnom drafte v Buffale vybrali celkovo ôsmich slovenských hokejistov.
Ako prvý z nich počul svoje meno obranca Adam Goljer, ktorého si Los Angeles Kings vybrali v 2. kole zo 49. miesta.
Sen o úspešnom drafte si splnili aj Samuel Hrenák, Adam Nemec, Tomáš Chrenko, Tomáš Královič, Jakub Floriš, Roberto Leonardo Henriquez a Lucián Bernát. Slovenský hokej zopakoval ôsmimi draftovanými hráčmi výsledok z roku 2023.
Goljer patril v predraftových rebríčkoch k Slovákom s najlepším hodnotením. Väčšina odborných prognóz mu predpovedala výber na rozhraní prvého a druhého kola.
Trenčiansky odchovanec má za sebou sezónu, v ktorej pravidelne nastupoval za A-mužstvo Trenčína v slovenskej extralige.
Zároveň štartoval aj na MS hráčov do 20 rokov a aj na domácich MS do 18 rokov. Na nich doviedol Slovákov v pozícii kapitána k strieborným medailám, vyhlásili ho za najlepšieho obrancu turnaja a dostal sa aj do All Star tímu.
Útočník Tomáš Chrenko, ktorý gólom v predĺžení rozhodujúceho siedmeho zápasu finálovej série rozhodol o titule pre Nitru, sa stal voľbou New Yorku Rangers. Slávny klub ho draftoval v 3. kole z 81. miesta.
Draftu sa v treťom kole dočkal aj brankár Samuel Hrenák, ktorý zo 71. miesta zamieril do Winnipegu. Následne si klub Ottawa Senators vybral útočníka Adama Nemca.
Obranca Tomáš Královič, ktorý odohral uplynulú sezónu v Slovane Bratislava, sa stal voľbou Tampy Bay Lightning. „Blesky“ po ňom siahli v 3. kole z 90. miesta. Pre klub to bola iba druhá voľba v tomto drafte.
Obranca Jakub Floriš sa stal voľbou klubu Nashville Predators, ktorý si ho vybral vo 4. kole zo 106. miesta.
Floriš má za sebou dve sezóny v mládežníckych ligách vo Fínsku, na domácich MS hráčov do 18 rokov prispel k historickému striebru slovenského tímu.
V 6. kole zaznelo meno slovenského brankára Roberta Leonarda Henriqueza, ktorého si Boston Bruins vybral z celkového 170. miesta.
V rovnakom kole sa dočkal aj útočník Lucián Bernát, ktorý sa stal zo 176. miesta členom organizácie Vancouveru Canucks.
Prvýkrát v histórii bol najvyššie draftovaný brankár z Česka. Až do 42. miesta si kluby vyberali iba útočníkov a obrancov, no Calgary si uplatnilo svoju štvrtú voľbu na Tobiasa Trejbala.
Tým sa odštartoval rekordný draft českých brankárov, ktorých si kluby prvýkrát vybrali až šesť - po Trejbalovi sa dočkali aj Tomáš Galvas (54. miesto, Pittsburgh), Jakub Vaněček (59., Dallas), Martin Psohlavec (62., Phiadelphia), Michal Oršulák (79., Detroit) a Filip Růžička (137. Minnesota).
Klub Vegas Golden Knights mal v 2. kole vyberať zo 63. miesta, no táto pozícia prepadla. Išlo o trest za to, že tréner John Tortorella neprišiel počas play off 2026 na povinnú pozápasovú tlačovú konferenciu a klub neotvoril novinárom šatňu podľa pravidiel NHL.
Zaujímavé meno vyriekli na 201. mieste predstavitelia San Jose Sharks. Siahli po 18-ročnom obrancovi Alexandrovi Karmanovovi, ktorý meria 215 cm.
V prípade, že by sa prebojoval do NHL, stal by sa najvyšším hráčom v histórii súťaže. O rekord by obral slovenskú legendu Zdena Cháru.
Celkovou jednotkou draftu sa počas jeho prvého dňa, keď bolo na programe 1. kolo, stal kanadský útočník Gavin McKenna, ktorého si vybralo Toronto.
Kluby mali naväčší záujem tradične o Kanaďanov (70 hráčov), za ktorými v počte draftovaných hokejistov nasledovali USA (55), Rusko (26), Švédsko (24), Česko a Fínsko (po 13).
Slováci, ktorých si v drafte 2026 vybrali kluby NHL
Adam Goljer (obranca, 2. kolo, 49. miesto, Los Angeles Kings)
Samuel Hrenák (brankár, 3. kolo, 71. miesto, Winnipeg Jets)
Adam Nemec (útočník, 3. kolo, 72. miesto, Ottawa Senators)
Tomáš Chrenko (útočník, 3. kolo, 81. miesto, New York Rangers)
Tomáš Královič (obranca, 3. kolo, 90. miesto, Tampa Bay Lightning)
Jakub Floriš (obranca, 4. kolo, 106. miesto, Nashville Predators)
Roberto Leonardo Henriquez (brankár, 6. kolo, 170. miesto, Boston Bruins)
Lucián Bernát (útočník, 6. kolo, 176. miesto, Vancouver Canucks)