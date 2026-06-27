Mladší brat Šimona Nemca mieri na opačný koniec Kanady. Svoje meno počul v treťom kole

Ottawa Senators si na drafte NHL vybrali v treťom kole z celkového 72. miesta slovenského útočníka Adama Nemca.
Mladší brat Šimona, ktorý je hráčom Calgary, patrí klubu na opačnom konci Kanady.
Nemec je odchovancom Liptovského Mikuláša, no od sezóny 2022/23 hral v Nitre. Najskôr za juniorku, neskôr za seniorský tím v najvyššej súťaži.
V draftovej sezóne odohral za Nitru v Tipsport lige 28 zápasov, v ktorých nazbieral 15 bodov (3+12).
Po januárových MS v hokeji do 20 rokov sa presunul do zámoria, kde pôsobil v juniorskej súťaži OHL.
Za tím Sudbury Wolves nastúpil na 31 stretnutí, zaznamenal v nich 35 bodov (14+21).
„V OHL pri väčšom hernom vyťažení naplno ukázal strelecký potenciál aj cit pre hru. Nebezpečne strieľal, organizoval presilovky a výborne sa zapájal do kombinácií spoluhráčov," opísal jeho hru portál Elite Prospects.
Jeho starší brat Šimon Nemec bol v roku 2022 draftovaný z celkového 2. miesta po Jurajovi Slafkovskom. Vybralo si ho New Jersey. Počas uplynulého týždňa ho však vymenili do Calgary.
„Bol so mnou pred štyrmi rokmi, takže videl celý proces. Myslím si, že to pre neho bola naozaj dobrá skúsenosť, povedal by som, že je pripravenejší ako ja.
Som naozaj nadšený, celá naša rodina sa teší,“ povedal Šimon Nemec po utorkovej výmene z New Jersey do Calgary na adresu svojho brata.