Zapol tryskové motory a predviedol životné sólo. Odpisovaného slovanistu premenovali

Čestný výkop pred zápasom patril Jánovi Švehlíkovi, klubovej legende a majstrovi Európy v drese Československa. A to nebolo všetko.
Fanúšikovia Slovana pripravili pred zápasom parádne choreo, na ktorom zobrazili sedem majstrov Európy z roku 1976. Všetci siedmi v tom čase pôsobili v drese Slovana. Od najväčšieho úspechu československého futbalu uplynulo presne 50 rokov.
Na Tehelnom poli sa napokon oslavovalo znovu. Hlučná atmosféra, ale prajná.
Futbalisti Slovana Bratislava v odvete 3. predkola Ligy majstrov zdolali doma Mjällby 2:0. Oba góly boli parádne, oba po individuálnych akciách. Oba strelili hráči pôvodom z Afriky a z rovnakej krajiny – Gambie.
Slovan postúpil do play off Ligy majstrov a v najhoršom prípade má už istú účasť v ligovej fáze Európskej ligy. Už teraz má isté, že na prémiách od UEFA zarobí približne desať miliónov eur. Ale je krok od toho, aby svoje prémie zdvojnásobil, či strojnásobil.
Sedem sekúnd a gól
Prvý gól dal Camara a druhý? Trvalo to azda sedem sekúnd. Loptu prevzal ešte tesne pred vlastnou polovicou a spravil dlhé sólo, ktoré od neho sotva niekto čakal. Alasana Yirajang akoby zapol tryskové motory. Fantasticky zrýchlil, súper ho márne stíhal a celú akciu zakončil gólom.
Oslava? Kľakol si a pobozkal zem. Yirajang nastúpil do hry v 60. minúte ako náhradník, no jeho akcia sa stala jedným z vrcholov večera.
Jeho výkon nadchol aj spoluhráča Alena Mustafiča.
„Áno, oba góly boli krásne. Suleiman Camara aj Alasana Jirajang sú výborní a veľmi rýchli hráči. Jirajangovi som povedal, že pre mňa je od dneška Vinícius,“ žartoval stredopoliar Slovana.
Autora druhého gólu označil za najrýchlejšieho hráča slovenského majstra.
„Myslím si, že Yirajang je o trochu rýchlejší ako Barseghjan.“
Z jedného metra netrafil bránu
Je to zvláštny prípad. V prvom zápase vo Švédsku spálil čistú šancu, keď z približne jedného metra netrafil prázdnu bránu. Mnohí nechápali, ako mohol loptu takto zakončiť. Namiesto placírky zakončoval priehlavkom.
Do Slovana prišiel vlani v lete ako veľká investícia približne za milión eur. Z Podbrezovej ho klub privádzal ako projekt budúcnosti, no minulá sezóna mu vôbec nevyšla.
V lige neskóroval ani raz. Presadil sa iba v Konferenčnej lige proti Rayu Vallecano a následne v Slovenskom pohári proti amatérom. Tréner Vladimír Weiss ho viackrát otvorene kritizoval, dokonca ho potrestal. Aj fanúšikova naňho pískali.
Smrť sestry ho zlomila
Iba pred niekoľkými dňami Yirajang otvorene priznal, čo sa skrývalo za jeho trápením.
„Po príchode do Slovana to pre mňa nebolo ľahké, pretože som vtedy stratil sestru. Stalo sa to pred zápasom s Kajratom. Vyrastáte spolu a zrazu o ňu prídete. Bol to pre mňa veľmi ťažký moment a psychicky ma to rozhodilo, niekedy som aj meškal na tréning. Všetko je o nastavení v hlave,“ priznal Yirajang.
VIDEO: Zostrih zápasu ŠK Slovan Bratislava - Mjällby
Jeho spoluhráč Alen Mustafič priznal, že konkurencia v tíme je obrovská.
„Všetci cítime dôveru trénera a bojujeme o svoje miesto. Každý tréning je súboj o zostavu. V tíme je 20 až 25 výborných hráčov a každý chce hrať. Som rád, že som dostal príležitosť," dodal Mustafič.
Je to muž, ktorý to v Slovane nikdy nemal ľahké. Väčšinou bol na vedľajšej koľaji, vlani hosťoval v Komárne.
Nový tréner Slovana Yaya Touré si ho však cení ako vzácneho univerzála. Odmietol ho predať.
„Som rád, že som dostal šancu. V každom zápase dám do toho všetko, či hrám 20, 30 alebo 90 minút.“
Od Ligy majstrov ich delí 180 minút
Po zápase hovoril predovšetkým o cieli, ktorý je už na dosah.
„Áno, dnes to bolo veľmi dôležité víťazstvo. Som rád, že sme vyhrali a zároveň si udržali čisté konto. Teraz sme už len jeden krok od nášho cieľa, ktorý je veľmi blízko," priznal Bosniak Mustafič.
Slovan čaká v play off slovinský šampión NK Celje.
„Dáme do toho všetko, aby sme postúpili do Ligy majstrov. To je náš cieľ a všetci o tom snívame.“
Na otázku, čo očakáva od dvojzápasu s Celje, odpovedal:
„Myslím si, že sa musíme sústrediť predovšetkým na seba. Cieľ poznáme. Hrávali sme proti nim, nie je to ďaleko a verím, že to budú dobré zápasy.“
Tigran je späť
Veľkou správou pre Slovan je aj návrat krídelníka Tigrana Barseghjana, ktorý v druhom polčase hru výrazne oživil.
„Všetci vieme, čo Tigran dokáže. Vieme, aký je to hráč. Som veľmi rád, že je späť, pretože v play off bude pre nás veľkou posilou.“
Mustafič priznal, že tím chce ešte viac.
„Je to veľká vec pre Slovan aj pre nás hráčov. Všetci o tom snívame. Preto urobíme všetko pre to, aby sme tých 180 minút zvládli a postúpili.“
A na záver dodal:
„Sme spokojní, ale určite chceme viac. Chceme postúpiť. Myslím si, že máme šancu a urobíme všetko pre to, aby sme uspeli.“