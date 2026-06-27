Chrenko je štvrtý Slovák, ktorý prešiel draftom. Stretne sa s ďalším bývalým hráčom Nitry

Tomáš Chrenko je novým členom New Yorku Rangers. Klub z Mannhatanu ho získal v treťom kole vstupného draftu NHL z celkového 81. miesta.
Chrenko patril dlhodobo medzi hlavných slovenských adeptov na draft do NHL, predikcie ho radili do 2. alebo 3. kola.
Celú doterajšiu kariéru strávil v Nitre, kde aj hokejovo vyrastal. Je synom generálneho manažéra HK Nitra, Tomáša Chrenka staršieho.
V klube prešiel všetkými mládežnickými kategóriami, od sezóny 2024/25 pravidelne nastupoval za seniorský tím „corgoňov".
V draftovej sezóne sa predstavil v 44 zápasoch najvyššej súťaže, strelil deväť gólov a na ďalších 22 prihral.
V 19 stretnutiach play-off pridal 12 bodov (2+10). Vo finále proti Slovanu Bratislava rozhodol o titule Nitry víťazným gólom v predĺžení siedmeho zápasu.
V organizácii Rangers sa stretne s bývalým hráčom Nitry, Adamom Sýkorom.
Chrenko na seba výrazne upozornil aj na medzinárodnej scéne. Slovensko reprezentoval na Hlinka Gretzky Cupe, majstrovstvách sveta do 18 rokov aj na juniorskom šampionáte.
Práve na tohtoročných MS v hokeji do 20 rokov zaznamenal osem bodov v piatich zápasoch a zaradil sa medzi troch najlepších hráčov slovenského tímu.
Zámorský expert Steven Ellis z Daily Faceoff o mladom Slovákovi pred draftom napísal: „Žiadny Slovák, ktorý by mohol byť draftovaný, nie je taký efektívny v strieľaní gólov. Nie je veľký a niektorí skauti sa možno pýtajú, či by nebol v NHL lepší na krídle."