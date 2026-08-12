Tóth chváli slovenskú atletiku: Máme najsilnejšiu generáciu, takýto úspešný deň si nepamätám

Slovensko zažilo na majstrovstvách Európy v atletike v anglickom Birminghame jeden z naúspešnejších dní svojej histórie.
Zo siedmich športovcov v rámci jedného doobedňajšieho programu v druhom dni si postup vybojovalo až šesť z nich.
Finálová účasť ušla len Daniele Ledeckej, ktorá skončila v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky.
Práve táto disciplína je najväčšou šancou na zisk medaily, keďže do finále postúpila svetová líderka Emma Zapletalová.
Takýto moment si nepamätá
"Či si pamätám na podobný okamih v minulosti? Nie," reagoval pre Sportnet olympijský víťaz v chôdzi z Ria 2016 Matej Tóth.
Podľa neho bolo zážitok sledovať výkony Slovákov v úvodných častiach svojich disciplín. "Človek sa od televízneho prenosu nemohol odtrhnúť – jednak kvôli vysokému počtu Slovákov v súťaži a jednak kvôli ich skvelým výsledkom," dodal.
V doobedňajšom programe sa podarilo vybojovať si postup šiestim atlétom - Emme Zapletalovej do finále behu na 400 m cez prekážky, Jánovi Volko do semifinále behu na 100 m (do finále večer nepostúpil), Petrovi Dávidovi v behu na 110 m cez prek., Matejovi Baluchovi a Patrikovi Dömötorovi v behu na 400 m cez prek. a Gabriele Gajanovej v behu na 800 m.
Výnimočná generácia
Tótha potešili aj úspechy Slovákov na nedávno ukončených MS v atletike do 20 rokov v americkom Eugene.
Finálové účasti si vybojovali až piati športovci - Anna Švrček v behu na 3000 m cez prekážky, Laura Frličková v behu na 100 m cez prek., Richard Machata v behu na 100 m, Lenka Gymerská v behu na 400 m a Dominika Švaňová v skoku do diaľky.
"Pre nás je to skutočná atletická žatva a veľmi ma teší, že táto „úroda“ je taká úspešná a našim reprezentantom sa darí," dodal olympijský víťaz.
Z nastupujúcej generácie má radosť a označil ju za jednu z najlepších slovenskej atletiky.
"Ak by som to mal porovnať s minulosťou, pripomína mi to moju generáciu ročníkov 1981 – 1983, ktorá uspela na majstrovstvách sveta v Čile a neskôr v jamajskom Kingstone. Vtedy sme mali podobne päť umiestnení v top 10," porovnal Tóth.
Čaká len jednu medailu
Aj napriek úspešným dňom v atletike bol Tóth nohami na zemi a priznal, že z ME neočakáva ďalšiu medailu.
"Musíme byť realisti – zisk ďalšieho cenného kovu visí zrejme príliš vysoko. Už samotný fakt, že takáto početná skupina postúpila do semifinále, považujem za veľký úspech. Tam sa bude bojovať o každé jedno miesto," povedal.
Priznal, že už aj európska konkurencia je v tých disciplínach mimoriadne silná. "Budeme sa preto tešiť z každého posunu v rámci najlepšej dvadsaťštvorky či šestnástky, o ktoré budú naši atléti bojovať," uzavrel.