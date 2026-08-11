Tréningy s hráčmi NHL boli prínosom. Gajan sa zúčastnil na kempe Blackhawks

Slovenský hokejový brankár Adam Gajan má za sebou zaujímavú sezónu. Výkonmi v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA si 22-ročný reprezentant vyslúžil od Chicaga Blackhawks nováčikovský kontrakt a dostal sa tiež do nominácie Slovenska na zimné olympijské hry 2026.
Prednedávnom sa predstavil v kempe „jastrabov“ a chce ďalej pokračovať v hernom napredovaní.
Gajan síce na olympijskom turnaji v Miláne neodohral ani minútu, ale nadobudol neoceniteľné skúsenosti.
„Bolo skvelé byť na ľade s hráčmi z NHL. Nebolo to však len o mojom tíme, ale mal som možnosť vidieť aj ostatných ako sa pripravujú. Tie dva týždne boli pre mňa veľmi prínosné,“ vyjadril sa slovenský brankár pre oficiálnu stránku Chicaga.
Slovenský brankár má za sebou rozvojový kemp Blackhawks a v ďalšej sezóne by si rád vybojoval pevné miesto vo farmárskom Rockforde IceHogs v AHL. V polovici apríla debutoval za tento tím. Pred novou sezónou by sa mal zúčastniť tréningového kempu.
„Viem, že pre mňa, brankára, je to dlhá cesta do NHL. Hlavne, keď chcem byť časom v pozícii jednotky. To je môj cieľ. Chcem sa každý deň zlepšovať a mať skvelý rok, pravdepodobne v AHL. To je pre mňa najdôležitejšie,“ uviedol Gajan.
Výkony reprezentanta Slovenska nezostali nepovšimnuté zo strany Rockfordu.
„Je to excelentný korčuliar a je celkom atletický, čo sú dve veci, ktoré mu môžu pomôcť dostať sa na úroveň NHL. Prvý rok bude hlavne o učení, aj keď to znie ako klišé. Chceme, aby ako profesionál dozrel a potom sa uvidí, ako to pôjde,“ povedal tréner brankárov Rockfordu Matt Smith.