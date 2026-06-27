Druhý slovenský brankár v jednom drafte. Slovák smeruje do Bostonu

Slovenský brankár Roberto Leonardo Henriquez prešiel ako siedmy Slovák tohtoročným draftom NHL.
V šiestom kole si ho zo 170. pozície vybral Boston Bruins.
19-ročný brankár sa draftu dočkal na druhý pokus. Pomohla mu k tomu dobrá sezóna v juniorskej USHL.
Za Green Bay Gamblers odohral 37 zápasov a zastavil v nich 92,1 percent striel, čo bolo najlepšie zo všetkých brankárov v lige. Priemerne inkasoval len 2,22 gólu na zápas, čo ho radilo na druhé miesto.
Henriquez je synom otca z Dominikánskej republiky a matky zo Slovenska a má dvojité občianstvo.
Ak by si zahral v NHL, bol by vôbec prvým hráčom s dominikánskou národnosťou, ktorý by to dokázal.
V reprezentačných farbách však nastupuje za Slovensko. Rodák z Bratislavy je odchovancom hokejového Slovana.