Druhý slovenský brankár v jednom drafte. Slovák smeruje do Bostonu

Roberto Leonardo Henriquez v slovenskom drese na turnaji vo Fínsku.
Roberto Leonardo Henriquez v slovenskom drese na turnaji vo Fínsku. (Autor: osobný archív L. Henriquez)
Sportnet|27. jún 2026 o 21:23
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Slovenského brankára si klub vybral v 6. kole.

Slovenský brankár Roberto Leonardo Henriquez prešiel ako siedmy Slovák tohtoročným draftom NHL.

V šiestom kole si ho zo 170. pozície vybral Boston Bruins.

19-ročný brankár sa draftu dočkal na druhý pokus. Pomohla mu k tomu dobrá sezóna v juniorskej USHL.

Za Green Bay Gamblers odohral 37 zápasov a zastavil v nich 92,1 percent striel, čo bolo najlepšie zo všetkých brankárov v lige. Priemerne inkasoval len 2,22 gólu na zápas, čo ho radilo na druhé miesto.

Henriquez je synom otca z Dominikánskej republiky a matky zo Slovenska a má dvojité občianstvo.

Ak by si zahral v NHL, bol by vôbec prvým hráčom s dominikánskou národnosťou, ktorý by to dokázal.

V reprezentačných farbách však nastupuje za Slovensko. Rodák z Bratislavy je odchovancom hokejového Slovana.

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