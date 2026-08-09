S Montrealom podpísal nováčikovský kontrakt. Rakúšana však klub poslal na hosťovanie do Európy

Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens poslal útočníka Vinzenza Rohrera na hosťovanie do švajčiarskeho EV Zug, kde strávi sezónu 2026/2027. Informoval o tom portál TSN.
Dvadsaťjedenročný Rakúšan podpísal s Canadiens vlani v júni trojročný nováčikovský kontrakt. Montreal si ho vybral v 3. kole draftu NHL v roku 2022 zo 75. miesta.
Tri uplynulé sezóny strávil vo Švajčiarsku v drese Zürichu. V minulom ročníku odohral 41 zápasov, v ktorých nazbieral 12 bodov za štyri góly a osem asistencií.
V minulom ročníku nastúpil aj na jeden zápas za Laval Rocket v AHL a pripísal si v ňom gól a asistenciu.
V rokoch 2021 až 2023 pôsobil v kanadskej juniorskej OHL. Za Ottawa 67's odohral 118 stretnutí, v ktorých dosiahol 44 gólov a 97 bodov.