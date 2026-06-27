Obrancovi vydarené MS do 18 rokov pomohli k draftu. Svoje meno počul na začiatku druhej stovky

Jakub Floriš v drese Lukko Rauma
Jakub Floriš v drese Lukko Rauma (Autor: Facebook/Rauman Lukko Official)
Sportnet|27. jún 2026 o 19:52
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Jakub Floriš mieri do Nashvillu.

Hokejový obranca Jakub Floriš bol na vstupnom drafte NHL zvolený do Nashvillu Predators. Klub z Tennessee po Slovákovi siahol vo štvrtom kole z celkového 106. miesta.

Floriš patril pred draftom do širšieho okruhu adeptov, viacerí experti ho spomínali v neskorších kolách. 

Rodák z Bratislavy začínal s hokejom v Spojených štátoch amerických, kde s rodičmi tri roky býval. Hral aj v mládeži Slovana Bratislava. 

Uplynulú sezónu strávil vo fínskom tíme Lukko Rauma, kde nastupoval za dorast aj juniorku. Na severe Európy odohral už dve sezóny a v budúcom ročníku by tam mal pokračovať. 

V Liige zatiaľ medzi mužmi nedebutoval, ale za A-tím Lukko Rauma si už zahral, keď 12. novembra 2025 dostal šancu v stretnutí Ligy majstrov proti nórskemu Storhamaru.

Na MS v hokeji do 18 rokov, kde sa radoval zo striebra, ukázal okrem spoľahlivej defenzívy aj strelecký potenciál. V skupine načal prvým gólom Nórov a vo štvrťfinále zasa Dánov. K dvom gólom pridal aj dve asistencie.

Práve vydarený domáci šampionát mu zrejme prihral miesto v klube NHL. 

NHL

Jakub Floriš v drese Lukko Rauma
Jakub Floriš v drese Lukko Rauma
Obrancovi vydarené MS do 18 rokov pomohli k draftu. Svoje meno počul na začiatku druhej stovky
dnes 19:52
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