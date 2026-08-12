ONLINE: 3. deň na ME v atletike 2026 dnes, doobedný program LIVE

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú tretím dňom.
V stredajšom dopoludňajšom programe šampionátu sa predstavia traja Slováci.
Ako prvá vybehne na trať Viktória Korbová, ktorej rozbeh na 200 metrov je naplánovaný na 12:40.
O 13:55 nasleduje semifinále behu na 400 metrov cez prekážky s dvojicou Patrik Dömötör a Matej Baluch.
Kde sledovať ME v atletike v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (3. deň, Birmingham, výsledky, streda, doobedný program, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
12.08.2026 o 11:35
Dopolední program
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minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
11:35 Desetiboj mužů, 100m (Kopecký, Stráský, Järvinen)
11:40 Hod diskem žen, kvalifikace
12:05 400m žen, rozběhy (Malíková)
12:20 Desetiboj mužů, dálka (Kopecký, Stráský, Järvinen)
12:40 200m žen, rozběhy
13:20 800m mužů, semifinále
13:45 Desetiboj mužů, koule (Kopecký, Stráský, Järvinen)
13:55 400m překážek mužů, semifinále
11:35 Desetiboj mužů, 100m (Kopecký, Stráský, Järvinen)
11:40 Hod diskem žen, kvalifikace
12:05 400m žen, rozběhy (Malíková)
12:20 Desetiboj mužů, dálka (Kopecký, Stráský, Järvinen)
12:40 200m žen, rozběhy
13:20 800m mužů, semifinále
13:45 Desetiboj mužů, koule (Kopecký, Stráský, Järvinen)
13:55 400m překážek mužů, semifinále
Prenos
Program
11:35 Desetiboj mužů, 100m (Kopecký, Stráský, Järvinen)
11:40 Hod diskem žen, kvalifikace
12:05 400m žen, rozběhy (Malíková)
12:20 Desetiboj mužů, dálka (Kopecký, Stráský, Järvinen)
12:40 200m žen, rozběhy
13:20 800m mužů, semifinále
13:45 Desetiboj mužů, koule (Kopecký, Stráský, Järvinen)
13:55 400m překážek mužů, semifinále
11:35 Desetiboj mužů, 100m (Kopecký, Stráský, Järvinen)
11:40 Hod diskem žen, kvalifikace
12:05 400m žen, rozběhy (Malíková)
12:20 Desetiboj mužů, dálka (Kopecký, Stráský, Järvinen)
12:40 200m žen, rozběhy
13:20 800m mužů, semifinále
13:45 Desetiboj mužů, koule (Kopecký, Stráský, Järvinen)
13:55 400m překážek mužů, semifinále
Středeční program mistrovství Evropy v Birminghamu bude z českého pohledu patřit především desetiboji. V 11:35 se na start stovky postaví Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský, které následně čeká dálka a vrh koulí.
Největší pozornost poutá dvacetiletý Järvinen, jenž letos v Götzisu nasbíral 8400 bodů a předvedl nejlepší český desetiboj od roku 2007. Stráský zase na jaře obsadil čtvrté místo v sedmiboji na halovém mistrovství světa.
Konkurence bude mimořádná. Ve hvězdně obsazené startovní listině figurují úřadující mistr světa Leo Neugebauer, evropský šampion Johannes Erm či norský rekordman Sander Skotheim.
České zastoupení nabídne také úvodní kolo ženské čtvrtky. Ve 12:05 se o postup pokusí Barbora Malíková.
Závěr bloku přinese dvě mimořádně atraktivní semifinále. Ve 13:20 vyrazí do boje osmistovkaři včetně domácích nadějí Maxe Burgina a Bena Pattisona. Ve 13:55 pak přijde řada na mužskou čtvrtku překážek se světovým rekordmanem a trojnásobným evropským šampionem Karstenem Warholmem.
Největší pozornost poutá dvacetiletý Järvinen, jenž letos v Götzisu nasbíral 8400 bodů a předvedl nejlepší český desetiboj od roku 2007. Stráský zase na jaře obsadil čtvrté místo v sedmiboji na halovém mistrovství světa.
Konkurence bude mimořádná. Ve hvězdně obsazené startovní listině figurují úřadující mistr světa Leo Neugebauer, evropský šampion Johannes Erm či norský rekordman Sander Skotheim.
České zastoupení nabídne také úvodní kolo ženské čtvrtky. Ve 12:05 se o postup pokusí Barbora Malíková.
Závěr bloku přinese dvě mimořádně atraktivní semifinále. Ve 13:20 vyrazí do boje osmistovkaři včetně domácích nadějí Maxe Burgina a Bena Pattisona. Ve 13:55 pak přijde řada na mužskou čtvrtku překážek se světovým rekordmanem a trojnásobným evropským šampionem Karstenem Warholmem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:35.