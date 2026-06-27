Ďalší Slovák do Kanady. Robustný útočník z Fínska smeruje do Vancouveru

Lucian Bernát
Lucian Bernát (Autor: IIHF)
Sportnet|27. jún 2026 o 21:26
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Slovenského útočníka si klub vybral v 6. kole.

Slovenský hokejista Lucian Bernát prešiel ako ôsmy Slovák draftom NHL. V šiestom kole si ho zo 176. pozície vybral Vancouver Canucks.

Bernát nepatril medzi hlavných kandidátov na draft do NHL, a tak je jeho výber napokon príjemným prekvapením. 

Bernát hokejovo vyrástol v klube Hoba Bratislava. V sezóne 2023/24 sa presunul do Fínska. Už tri sezóny pôsobí v tíme Tappara Tampere, ktorý sa pýši skvelým mládežníckym programom. 

Robustný útočník mal v juniorskom tíme skvelé čísla: v 37 zápasoch nazbieral 31 bodov.

Na domácich MS v hokeji do 18 rokov patril medzi dôležitých útočníkov. V siedmich zápasoch zaznamenal 4 body (1+3).

Bernát zaujal aj svojou postavou. Osemnásťročný pravák meria 193 centimetrov a váži približne 91 kilogramov. 

Po drafte sa v nasledujúcom ročníku presunie do kanadskej juniorskej súťaže OHL, kde bude pôsobiť v tíme Owen Sound Attack. 

Tréner tímu Keenan Reynolds ho opísal ako silového útočníka, ktorý „do tímu prinesie vzácny mix fyzickosti, súťaživosti a schopnosti tvoriť hru".

NHL

Lucian Bernát
Lucian Bernát
Ďalší Slovák do Kanady. Robustný útočník z Fínska smeruje do Vancouveru
dnes 21:26
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