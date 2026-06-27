Prekvapenie na drafte. Tampa Bay si vybrala 20-ročného slovenského obrancu

Tomáš Královič.
Tomáš Královič. (Autor: TASR)
Sportnet|27. jún 2026 o 19:10
ShareTweet0

Tomáš Královič sa do Tampy dostal po dobrej sezóne v Slovane Bratislava.

Hokejový klub Tampa Bay Lightning si na drafte vybral v treťom kole z celkového 90. miesta slovenského obrancu Tomáša Královiča.

20-ročný obranca prešiel vstupným draftom NHL až na tretí pokus a jeho výber je miernym prekvapením.

V klube sa stretne s ďalším slovenským obrancom, Erikom Černákom.

K draftu mu pomohla vydarená sezóna v Slovane Bratislava, s ktorým došiel až do extraligového finále, kde podľahol Nitre.

Královič počas sezóny nazbieral 31 bodov v 52 zápasoch, v play-off pridal ďalších šesť.

V príprave na seniorské MS bol v kádri slovenskej reprezentácie, ale na samotný turnaj sa nedostal.

V minulosti si zahral aj na MS do 18 aj 20 rokov.

NHL

Jakub Floriš v drese Lukko Rauma
Jakub Floriš v drese Lukko Rauma
Obrancovi vydarené MS do 18 rokov pomohli k draftu. Svoje meno počul na začiatku druhej stovky
dnes 19:52
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Prekvapenie na drafte. Tampa Bay si vybrala 20-ročného slovenského obrancu