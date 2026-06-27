Prekvapenie na drafte. Tampa Bay si vybrala 20-ročného slovenského obrancu

Hokejový klub Tampa Bay Lightning si na drafte vybral v treťom kole z celkového 90. miesta slovenského obrancu Tomáša Královiča.
20-ročný obranca prešiel vstupným draftom NHL až na tretí pokus a jeho výber je miernym prekvapením.
V klube sa stretne s ďalším slovenským obrancom, Erikom Černákom.
K draftu mu pomohla vydarená sezóna v Slovane Bratislava, s ktorým došiel až do extraligového finále, kde podľahol Nitre.
Královič počas sezóny nazbieral 31 bodov v 52 zápasoch, v play-off pridal ďalších šesť.
V príprave na seniorské MS bol v kádri slovenskej reprezentácie, ale na samotný turnaj sa nedostal.
V minulosti si zahral aj na MS do 18 aj 20 rokov.