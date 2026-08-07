Kopitar dostane pred štadiónom vlastnú sochu. Los Angeles vyradí aj jeho dres s číslom 11

Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings vyradí počas nasledujúcej sezóny číslo 11, ktoré nosil bývalý dlhoročný kapitán Anže Kopitar. Slovinskému útočníkovi zároveň odhalia sochu pred tamojším štadiónom.
Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 24. februára pred domácim zápasom Kings proti Montrealu Canadiens. Kopitar ukončil kariéru po uplynulej sezóne vo veku 38 rokov.
V drese Los Angeles odohral všetkých 20 svojich sezón v NHL a v rokoch 2012 a 2014 pomohol mužstvu k prvým dvom triumfom v Stanleyho pohári v klubovej histórii.
Kopitar je historický líder Kings v počte odohraných zápasov (1521), gólov (452), asistencií (864) i bodov (1316). Kapitánske „céčko“ nosil desať sezón a s tímom sa dvanásťkrát predstavil v play off.
Slovinský center patril počas kariéry medzi najlepších defenzívnych útočníkov NHL. Selkeho trofej získal v rokoch 2016 a 2018, trikrát si prevzal Lady Byng Trophy pre hráča spájajúceho športové džentlmenstvo s prémiovou výkonnosťou na ľade (2016, 2023, 2025). V roku 2022 získal aj Cenu Marka Messiera za svoje vodcovské schopnosti.
Kopitar sa stane ôsmym hráčom v histórii Kings, ktorého číslo navždy vyradia.
Jeho socha bude pätnásta pred Crypto.com Arénou a štvrtá venovaná hokejistovi Kings po Dustinovi Brownovi, Lucovi Robitailleovi a Wayneovi Gretzkom. Informoval o tom portál TSN.