Je len tretím Slovákom v histórii. Mladý brankár prešiel draftom už v treťom kole

Slovenský brankár Samuel Hrenák prešiel draftom NHL ako druhý Slovák. V treťom kole si ho zo 71. pozície vybral Winnipeg Jets.
Hrenák je tretím slovenským brankárom draftovaným do NHL za posledných osem rokov. V roku 2023 si Chigaco v 2. kole vybralo Adama Gajana, vlani Detroit siahol v 3. kole po Michalovi Prádelovi.
Sezónu začínal v juniorke HK Dukla Trenčín aj v projekte reprezentácie do 18 rokov, no postupne sa rozhodol pre odchod do zámoria.
Za tím Fargo Force v americkej juniorskej súťaži USHL odchytal deväť zápasov. Až sedemkrát sa tešil z víťazstva a priemerne pochytal takmer 92 percent striel.
„V Amerike je tempo neskutočné, USHL je jedna z najrýchlejších juniorských líg, takže ma to veľmi posunulo a zrýchlilo vo všetkých aspektoch," hovoril v apríli pre Sportnet.
Okrem spoľahlivých výkonov upútal aj gólom cez celé klzisko do prázdnej bránky.
„Samo sa už v mladom veku presunul do Ameriky, kde spravil výrazný progres a vybudoval si veľmi dobré meno," povedal o ňom tréner Ján Lašák. Aj on veril, že Hrenáka nakoniec draftujú do NHL.
Na MS do 18 rokov 2026, kde Slovensko získalo striebronú medailu, bol jednotkou tímu. Odchytal 5 zápasov - dva v skupine proti Nórsku a Lotyšsku a všetky vo vyraďovacej fáze.
V štatistikách mal úspešnosť zákrokov 94,12%, čo ho zaradilo na tretie miesto na turnaji.
Na draft do NHL sa počas sezóny ani majstrovstiev sveta vôbec nesústredil. „Beriem to ako bonus. Je to lotéria, uvidíme, ako to dopadne," hovoril.
Hrenák pochádza z hokejovej rodiny, má dvoch starších bratov, ktorí pôsobia v organizácii Dukly Trenčín.