Druhá najproduktívnejšia hviezda farmy dostala odmenu. Penguins ho podpísali na osem rokov

Hokejový útočník Ville Koivunen podpísal v NHL novú osemročnú zmluvu s Pittsburghom v celkovej hodnote 32 miliónov dolárov.
Dvadsaťtriročný Fín bol chráneným voľným hráčom. Penguins o dohode informovali na klubovom webe.
Rodák z Oulu Koivunen, ktorý má na konte aj dva reprezentačné štarty, odohral v uplynulej sezóne v elitnej lige 39 zápasov a pripísal si sedem bodov za dva góly a päť asistencií.
Pôsobil aj v nižšej AHL, kde za farmársky tím Wilkes-Barre/Scranton Penguins nazbieral 41 bodov (13 gólov + 28 asistencií) v 34 stretnutiach a bol druhým najproduktívnejším hráčom mužstva.
Ďalších 15 zápasov s bilanciou štyroch gólov a piatich asistencií pridal v play-off.
V NHL, do ktorej si ho v drafte v roku 2021 z 51. miesta vybrala Carolina, no v marci 2024 bol súčasťou výmeny za Jakea Guentzela, má Koivunen celkovo na konte 47 odohraných duelov a 14 bodov (2 góly + 12 asistencií).
V AHL nastúpil vrátane vyraďovacích bojov na 128 zápasov a zaznamenal 111 bodov (40+71).