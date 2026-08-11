Dvorský dostal v St. Louis výhodu. Zmenil si číslo dresu, ktoré nosí aj v reprezentácii

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský vstúpi do nasledujúcej sezóny zámorskej NHL s novým číslom.
Dvadsaťjedenročný útočník St. Louis Blues vymenil 54-ku za číslo 15, s ktorým hráva aj v drese slovenskej reprezentácie. Na sociálnych sieťach o tom informoval Dvorského zamestnávateľ.
Pätnástku nosil v St. Louis ako posledný v minulej sezóne kanadský útočník Robby Fabbri, ktorý však v marci zamieril do Minnesoty Wild.
Slovenský center má za sebou prvý kompletný ročník v profilige. Odohral v ňom 71 zápasov a nazbieral 21 bodov (12+9).
Pätnástku nosil na drese už v mládežníckych kategóriách počas pôsobenia vo Švédsku.
Oblečenú ju mal aj za Slovensko na tohtoročnom olympijskom turnaji v Miláne a predtým v roku 2025 na svojom prvom seniorskom šampionáte v Štokholme.