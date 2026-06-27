Prvý Slovák prešiel draftom. Kapitána strieborných medailistov si vybral klub z Kalifornie

Hokejový klub Los Angeles Kings si na vstupnom drafte NHL vybral v druhom kole slovenského obrancu Adama Goljera.
Goljer bol považovaný za veľký draftový talent tohto ročníka, mnohí skauti ho radili do prvého kola, no nakoniec bol draftovaný na celkovej 49. pozícii ako prvý zo Slovákov.
Osemnásťročný obranca je odchovanec Dukly Trenčín, kde pôsobil celú doterajšiu kariéru.
Draftovú sezónu strávil v seniorskom tíme materského klubu. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 43 zápasov. Za „vojakov" hral aj v baráži o zotrvanie v Tipsport lige.
Ako kapitán priviedol na začiatku mája Slovensko k striebru na MS v hokeji do 18 rokov. Na domácom turnaji potvrdil svoj potenciál.
Bol vyhlásený za najlepšieho obrancu a tiež sa dostal do All-Star tímu šampionátu.
Špecializovaný portál Elite Prospects ho pred draftom opísal „ako šikovného ofenzívneho obrancu, ktorý vie na modrej čiare dobre rozohrať, ale aj presne vystreliť".